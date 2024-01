Ottimizza lo spazio living con mobili sospesi soggiorno

Quali sono i vantaggi dei mobili sospesi soggiorno

Come progettare gli spazi della parete attrezzata sospesa

Se l'arredo svolge anche la funzione di porta TV è consigliabile optare per una soluzione dotata di passacavi , in modo da non avere ingombri visibili.

Vanno scelte le dimensioni del mobile in base all'ambiente in cui sarà inserito e si può poi giocare con la composizione , inserendo basi, mensole, vetrine,vani a giorno, cestoni capienti e pensili per definire il design.

La versatilità e leggerezza della parete TV sospesa

In generale, per i televisori con una risoluzione 4K o superiore, la distanza consigliata è di circa una volta e mezza l'altezza del televisore, per i modelli con risoluzione HD invece è di circa tre volte l'altezza dell'apparecchio.

La corretta altezza di posizionamento di una parete TV sospesa dipende principalmente dalla grandezza del televisore e dalla posizione del divano rispetto ad esso, per ragioni ergonomiche è consigliabile collocarlo in modo che l'altezza dei nostri occhi, quando siamo seduti sul divano, si trovi a circa metà del suo schermo.

Nella progettazione dei mobili sospesi soggiorno , è importante considerare la collocazione dei dispositivi di intrattenimento come la TV , il decoder o altri dispositivi audio/video : a seconda delle esigenze e del layout dello spazio, è possibile scegliere un mobile composto da un solo elemento basso o optare per una composizione che si sviluppa su diversi piani .

L'importanza del montaggio sicuro dei mobili sospesi soggiorno

Il corretto montaggio dei mobili sospesi soggiorno, elementi con un certo peso, è di grande importanza per garantire la sicurezza della tua casa.

Prima di procedere, è necessario verificare la solidità della parete che dovrà sostenere il mobile e gli oggetti che verranno posizionati sopra di esso, se non fosse sufficientemente solido, è consigliabile predisporre dei rinforzi per garantire una resistenza adeguata, oltre ad assicurarsi che non ci siano tubature o fili elettrici nella zona.

Se si tratta di una parete in muratura, potrebbe essere necessario rinforzare una fascia specifica della parete in base all’altezza delle staffe, per tutta la lunghezza del muro, con strutture apposite che variano in base alla consistenza materiali di costruzione.

In caso di pareti in cartongesso, invece, si potrebbe optare per l'installazione di strutture predisposte appositamente per sostenere il peso degli arredi.

È necessario peraltro non sovraccaricare gli elementi con troppi oggetti o materiali pesanti e disporli in modo uniforme, esiste un limite di carico massimo che non deve essere superato per evitare problemi di stabilità.

I-modulART #4 di Presotto ci mostra una composizione lineare che si sviluppa attraverso una sequenza di panche sospese, ciascuna abbinata a basi con cassetto ad apertura push-pull, i pannelli boiserie a parete sono accostati a pensili dotati di ante colorate e materiche.