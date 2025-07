Come progettare la parete attrezzata salotto

Parete attrezzata su misura: l'importanza di un buon progetto

Nata come sistema per razionalizzare gli spazi la parete attrezzata su misura sfrutta ogni centimetro disponibile. È un mobile contenitore versatile grazie alla sua natura componibile. Potrai combinare i diversi moduli e gli eventuali pannelli a muro per adattare la composizione alla forma e dimensione della stanza.



La parete attrezzata salotto dovrebbe dialogare in perfetto equilibrio con gli altri arredi della zona giorno. La personalizzazione in questo senso gioca un ruolo centrale.



Grazie all’ampia gamma di elementi e accessori disponibili è possibile dare vita a soluzioni uniche, plasmate sui gusti e le necessità di chi le vive.



LT40 di Lema è un sistema giorno modulare che potrai realizzare scegliendo tra diversi materiali e finiture. Può essere attrezzato come desideri. Le luci LED integrate valorizzano la sua fattura sartoriale.