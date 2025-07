Mobile bar moderno: una questione di stile

Mobile bar moderno: cosa non deve mancare al suo interno

Il mobile bar moderno è un vero e proprio alleato per chi ama accogliere con eleganza. La dotazione interna comprende mensole attrezzate e ripiani estraibili, progettati per assicurare la massima funzionalità.



I contenitori dedicati ai bicchieri, che siano calici o flûtes, consentono di mantenerli in ordine e sempre a portata di mano. I vani porta bottiglie sono fondamentali per sistemare liquori, distillati e vini pregiati. Non bisogna dimenticare uno spazio dedicato agli accessori come l’apribottiglie, lo shaker e magari anche una pinza per il ghiaccio.



A completare l’esperienza c’è l’illuminazione LED integrata ricaricabile tramite USB. Alcuni modelli prevedono anche una tecnologia che in una manciata di secondi igienizza il bicchiere prima dell'uso.



Il mobile bar Principe di Arte Brotto Mobili è in Noce americano. Ha tutto ciò che serve per allestire un angolo perfetto con un design di grande impatto.