Mobili da parete per soggiorno

Perché scegliere una parete attrezzata

La parete attrezzata appartiene alla categoria dei mobili componibili per il soggiorno. Accostando moduli di dimensioni diverse è possibile vestire lo spazio disponibile. Se l’ambiente lo consente un look a tutta altezza può trasformarsi in un vero sistema di contenimento. Quando la parete deve ospitare la TV occorre studiare la giusta collocazione per un’esperienza visiva ottimale.

Puoi scegliere un mobile basso per soggiorno sospeso, perfetto per ottenere un effetto arioso, oppure a terra. Completa la composizione con un'alternanza di pensili chiusi e a giorno. Materiali preziosi come il legno, il metallo e il vetro assieme a sapienti giochi di colore valorizzeranno la visione d'insieme.