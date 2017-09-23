Finiture e colori nuovi per i mobili bagno dal Cersaie

Redazione - 23 settembre 201701 ottobre 2025
Essenzialità, pulizia formale, ma anche finiture e colori nuovi per i mobili bagno: scopri con noi quali sono le ultime tendenze dal Cersaie.
Redazione - 23 settembre 201701 ottobre 2025
Oggi la stanza da bagno è diventata una vera e propria stanza dedicata al benessere. Per questo motivo si dedica ad essa la medesima attenzione e progettualità riservata gli altri spazi dell'abitazione, dove l’estetica ha assunto un ruolo fondamentale. Nel bagno il colore non è più un semplice dettaglio ma il punto cardine su cui si costruisce l'atmosfera dell'ambiente intimo.
Le nuove cromie hanno la natura come principale fonte d'ispirazione: le diverse sfumature del verde e del blu sono molto apprezzate. Ad esse si aggiungono i toni del grigio, del marrone, del beige, del rosa e del terracotta; Non mancano i modelli che sfoggioano le calde tonalità delle migliori essenze.
Il colore caratterizza l’intero progetto e consente di costruire scenari in tinta unita oppure piacevoli contrasti. Ne deriva un ambiente bagno dinamico, perfetto per chi vuole imprimere la sua personalità.
Almond di Arbi Arredobagno è una collezione eclettica che sposa ricercatezza e funzionalità. È ampia la varietà di finiture e la palette cromatica che si declina in una moltitudine di laccati in versione opaca, velvet e con effetto metal.
E.go Arcom
mobile da bagno sospeso
Arredamento bagno: mobile Arcom E.go con forte sconto
Box trifacciale Arcom
box doccia rettangolare
Box doccia modello Box trifacciale Arcom a prezzo ribassato
Nell'ambiente bagno la materia diventa un mezzo per suscitare emozioni. Le superfici ultra-matt e morbide al tatto assorbono la luce e rendono morbidi i volumi, mentre i laccati lucidi amplificano la profondità della stanza con riflettendo la luce. La texture tridimensionale con effetto cannettato è un trend consolidato. Valorizza con un gioco di luci e ombre i frontali e introduce ritmo, restituendo una percezione più slanciata dei mobili senza appesantire. Gli innovativi cicli di verniciatura aumentano la stabilità cromatica nel tempo.
Anche i top dei mobili lavabo utilizzano materiali altamente performanti e sfoggiano i colori e le venature del marmo naturale, del quarzo. Il gres porcellanato replica con precisione la bellezza di ogni materiale offerto dalla natura, garantendo resistenza e una manutenzione semplice.
La collezione Wind di Arcom si concretizza in soluzioni monoblocco per arredare con eleganza un bagno moderno. la finitura con effetto millerighe veste con estrema raffinatezza i fianchi e il frontali dei mobili. Si declina in una gamma di 58 colori laccati opachi.
Ideagroup esalta il colore nella sua nuova collezione Sense. Alle nuance pastello si accostano le finiture Fenix in colori accesi e vibranti come come il Rosso Namib, Blu Shaba e Verde Kitami che donano un tocco di carattere e personalità a qualsiasi contesto.
Lavabi sospesi e lavabi da appoggio restano fra le più apprezzate tendenze arredo bagno grazie alla loro praticità e versatilità: si adattano a qualsiasi ambiente e permettono di utilizzare in altri modi la superficie sottostante. Hanno volumi leggeri e fanno sembrare più ampia la stanza. Le forme sono rotonde oppure rettangolari, lo stile è sempre minimalista. Molto apprezzati anche i mobili bagno sospesi, discreti ma dotati di un’ottima capacità contenitiva ed esteticamente movimentati da una strategica alternanza di pieni e di vuoti. Da vani chiusi e vani a giorno. La gamma cromatica è vasta, l’intramontabile bianco è affiancato da tonalità neutre oppure più decise, ma che comunque richiamano la terra e altri elementi naturali. In foto uno dei nuovi quattro lavabi NudaLight di Ceramica Flaminia, che ampliano la storica collezione Nuda. L’eleganza delle forme è rimasta inalterata, ma le forme sono stati rese più attuali tramite bordi sottili e ingombri ridotti.
Arcom carta Arcom
mobile da bagno sospeso
Mobile bagno Sospeso Arcom carta Arcom a prezzi outlet
Pollok Arcom
mobile da bagno a terra
Mobile bagno Pollok Arcom SCONTATO a PREZZI OUTLET
Ely yosemite chiaro Arcom
mobile da bagno sospeso
Mobile bagno Arcom Ely yosemite chiaro IN OFFERTA OUTLET
E.LY 33 Arcom
mobile da bagno sospeso
E.ly 33 Arcom: mobile da bagno con sconto del 33%! Ottieni un loo