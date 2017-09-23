- 01 ottobre 2025

Finiture e colori nuovi per i mobili bagno dal Cersaie

Essenzialità, pulizia formale, ma anche finiture e colori nuovi per i mobili bagno: scopri con noi quali sono le ultime tendenze dal Cersaie.

  1. Il colore è protagonista e crea ambienti sempre più personalizzati
  2. Le finiture dei nuovi mobili per il bagno regalano effetti sofisticati
  3. Tendenze bagno: novità
  4. Bagno, i nuovi lavabi

Il colore è protagonista e crea ambienti sempre più personalizzati

Oggi la stanza da bagno è diventata una vera e propria stanza dedicata al benessere. Per questo motivo si dedica ad essa la medesima attenzione e progettualità riservata gli altri spazi dell'abitazione, dove l’estetica ha assunto un ruolo fondamentale. Nel bagno il colore non è più un semplice dettaglio ma il punto cardine su cui si costruisce l'atmosfera dell'ambiente intimo.

Le nuove cromie hanno la natura come principale fonte d'ispirazione: le diverse sfumature del verde e del blu sono molto apprezzate. Ad esse si aggiungono i toni del grigio, del marrone, del beige, del rosa e del terracotta; Non mancano i modelli che sfoggioano le calde tonalità delle migliori essenze.

Il colore caratterizza l’intero progetto e consente di costruire scenari in tinta unita oppure piacevoli contrasti. Ne deriva un ambiente bagno dinamico, perfetto per chi vuole imprimere la sua personalità. 

Almond di Arbi Arredobagno è una collezione eclettica che sposa ricercatezza e funzionalità. È ampia la varietà di finiture e la palette cromatica che si declina in una moltitudine di laccati in versione opaca, velvet e con effetto metal. 

Le finiture dei nuovi mobili per il bagno regalano effetti sofisticati

Nell'ambiente bagno la materia diventa un mezzo per suscitare emozioni. Le superfici ultra-matt e morbide al tatto assorbono la luce e rendono morbidi i volumi, mentre i laccati lucidi amplificano la profondità della stanza con riflettendo la luce. La texture tridimensionale con effetto cannettato è un trend consolidato. Valorizza con un gioco di luci e ombre i frontali e introduce ritmo, restituendo una percezione più slanciata dei mobili senza appesantire. Gli innovativi cicli di verniciatura aumentano la stabilità cromatica nel tempo.

Anche i top dei mobili lavabo utilizzano materiali altamente performanti e sfoggiano i colori e le venature del marmo naturale, del quarzo. Il gres porcellanato replica con precisione la bellezza di ogni materiale offerto dalla natura, garantendo resistenza e una manutenzione semplice.

La collezione Wind di Arcom si concretizza in soluzioni monoblocco per arredare con eleganza un bagno moderno. la finitura con effetto millerighe veste con estrema raffinatezza i fianchi e il frontali dei mobili. Si declina in una gamma di 58 colori laccati opachi.

Tendenze bagno: novità

Ideagroup esalta il colore nella sua nuova collezione Sense. Alle nuance pastello si accostano le finiture Fenix in colori accesi e vibranti come come il Rosso Namib, Blu Shaba e Verde Kitami che donano un tocco di carattere e personalità a qualsiasi contesto.

Bagno, i nuovi lavabi

Lavabi sospesi e lavabi da appoggio restano fra le più apprezzate tendenze arredo bagno grazie alla loro praticità e versatilità: si adattano a qualsiasi ambiente e permettono di utilizzare in altri modi la superficie sottostante. Hanno volumi leggeri e fanno sembrare più ampia la stanza. Le forme sono rotonde oppure rettangolari, lo stile è sempre minimalista. Molto apprezzati anche i mobili bagno sospesi, discreti ma dotati di un’ottima capacità contenitiva ed esteticamente movimentati da una strategica alternanza di pieni e di vuoti. Da vani chiusi e vani a giorno. La gamma cromatica è vasta, l’intramontabile bianco è affiancato da tonalità neutre oppure più decise, ma che comunque richiamano la terra e altri elementi naturali. In foto uno dei nuovi quattro lavabi NudaLight di Ceramica Flaminia, che ampliano la storica collezione Nuda. L’eleganza delle forme è rimasta inalterata, ma le forme sono stati rese più attuali tramite bordi sottili e ingombri ridotti.

