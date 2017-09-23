Finiture e colori nuovi per i mobili bagno dal Cersaie

Bagno, i nuovi lavabi

Lavabi sospesi e lavabi da appoggio restano fra le più apprezzate tendenze arredo bagno grazie alla loro praticità e versatilità: si adattano a qualsiasi ambiente e permettono di utilizzare in altri modi la superficie sottostante. Hanno volumi leggeri e fanno sembrare più ampia la stanza. Le forme sono rotonde oppure rettangolari, lo stile è sempre minimalista. Molto apprezzati anche i mobili bagno sospesi, discreti ma dotati di un’ottima capacità contenitiva ed esteticamente movimentati da una strategica alternanza di pieni e di vuoti. Da vani chiusi e vani a giorno. La gamma cromatica è vasta, l’intramontabile bianco è affiancato da tonalità neutre oppure più decise, ma che comunque richiamano la terra e altri elementi naturali. In foto uno dei nuovi quattro lavabi NudaLight di Ceramica Flaminia, che ampliano la storica collezione Nuda. L’eleganza delle forme è rimasta inalterata, ma le forme sono stati rese più attuali tramite bordi sottili e ingombri ridotti.