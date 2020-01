Com'è strutturata una parete in cartongesso

Le pareti attrezzate in cartongesso a tutt’altezza per l’area living risolvono svariate esigenze di contenimento: oggetti, tv e hi-fi, servizi per la tavola, biancheria per la casa e ovviamente libri. Questo genere di parete è all’insegna della funzionalità, poiché fa guadagnare spazio ai divani e alle poltrone. Una struttura in cartongesso ha il look di una muratura e sviluppa un effetto nicchia fungendo al contempo da elemento d’arredo. Spesso copre l’intera parete e ha una profondità di 50-60 cm, alternando vani con ripiani ed elementi contenitori. Per l’illuminazione, si consigliano i faretti a led, che non riscaldano e hanno un’eccellente resa estetica. In genere comunque il cartongesso offre soluzioni dinamiche e innovative per rendere ogni ambiente di casa originale e unico. In foto: proposta di Li ViNG design studio.