Piano cottura angolare, soluzioni pratiche

Redazione - 22 agosto 2015

Lo spazio recuperato col piano cottura angolare

Quando pensiamo alla cucina che dobbiamo comprare, il piano cottura è uno dei primi elettrodomestici che scegliamo: in linea retta o classico, spesso si sottovaluta la possibilità di avere un piano cottura angolare.

Questo particolare tipo di piano cottura è davvero molto pratico e salvaspazio, poiché possiamo disporlo in un punto poco utilizzato come uno spigolo, un angolo del nostro piano cucina, che per lo più resterebbe inutilizzato.

In questo modo avremo moltissima superficie libera impiegabile per la preparazione dei cibi e per altri scopi, senza sprechi di spazio. Inoltre, il piano cottura angolare è possibile che sia costituito da tre, 4 o cinque fuochi, per i piani classici a fuochi accostati: in questo modo avremo la possibilità di cuocere in contemporanea molti cibi, utilissimo per le famiglie numerose.



In foto: piano cottura angolare Franke, un grande piano con la possibilità di avere 5 o 6 fuochi in poco spazio,con elementi in acciaio inox.

Il piano cottura angolare a fuochi in linea

La possibilità di scelta per i piani cottura è che siano in linea, per gli arredi più moderni e di design contemporaneo e minimale, oppure classici a fuochi accostati e appaiati. Anche per i piani cottura angolari esiste questa possibilità: infatti, scegliendo una soluzione mono fuoco potremo costruirci secondo le nostre possibilità e necessità la soluzione in risposta ai nostri bisogni. Basterà accostare più moduli in linea creando un angolo di 90° e proseguendo in tale senso con altrettanti moduli, per tutti i fuochi che ci servono. In questo modo avremo la possibilità di scelta di fuochi piccoli, medi e grossi oppure a doppio fuoco, secondo la personalissima necessità. Inoltre in questo caso la scelta può essere tra vetro cristallo nero oppure materiale metallico, come acciaio lucido o satinato. I classici piani cottura invece sono caratterizzati da misure standard e sono monoblocco con i fuochi: lato positivo di questi ultimi che lo spazio è davvero molto ridotto, grazie ai fuochi accostati, mentre nei fuochi in linea, lo spazio occupato è maggiore in lunghezza.

Le misure dei piani a cottura ad angolo

I piani cottura ad angolo sono utili per recuperare lo spazio in cucina e dare un valore aggiunto a quegli angoli che diversamente sarebbero poco utilizzati.

Le misure variano in base al numero di fuochi (di solito quattro o cinque). Per inserire nell’angolo un piano cottura largo 60 cm (quindi con quattro fuochi) c’è bisogno di una base che misuri 105x105 cm. Per l’aspirazione si possono utilizzare delle cappe angolari che misurano circa 105x105 cm o cappe a soffitto incassate nel cartongesso.

In foto, il piano cottura Select plus di Barazza a incasso da 90 ad angolo in acciaio inox di spessore elevato con griglie e sparti fiamma in ghisa, bruciatore ausiliario. Il bordo a incasso è ribassato e le tre corone sfruttano al meglio la potenza della fiamma rendendo la cottura rapida e omogenea.

I pro e i contro del piano cottura ad angolo