Piano cottura a induzione: pro e contro

Cos'è e come è fatto un piano cottura a induzione

Il piano cottura a induzione sfrutta il principio dell'elettromagnetismo per cuocere le pietanze. Sotto la superficie in vetroceramica sono posizionate delle bobine di rame che, alimentate dalla corrente elettrica, generano un campo magnetico. Questo campo interagisce direttamente con il fondo ferroso delle pentole, trasformando l'energia in calore.



La struttura interna richiede componenti di alta qualità: sensori di temperatura, moduli di potenza e un sistema di ventilazione per proteggere l'elettronica. Il piano a induzione con cappa integrata è il modello più richiesto: elimina i fumi e gli odori prima che si diffondano nell'ambiente.



Falmec propone Quantum Pro Easy, un piano cottura a induzione in vetroceramica con un efficiente sistema si aspirazione integrata. Assicura alti livelli di silenziosità e un controllo energetico eccellente. È una soluzione salvaspazio perché elimina la necessità di installare una cappa cucina moderna separata.