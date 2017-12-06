Redazione - 06 dicembre 201727 gennaio 2026
Piano cottura a induzione: pro e contro
Cos'è e come è fatto un piano cottura a induzione
Il piano cottura a induzione sfrutta il principio dell'elettromagnetismo per cuocere le pietanze. Sotto la superficie in vetroceramica sono posizionate delle bobine di rame che, alimentate dalla corrente elettrica, generano un campo magnetico. Questo campo interagisce direttamente con il fondo ferroso delle pentole, trasformando l'energia in calore.
La struttura interna richiede componenti di alta qualità: sensori di temperatura, moduli di potenza e un sistema di ventilazione per proteggere l'elettronica. Il piano a induzione con cappa integrata è il modello più richiesto: elimina i fumi e gli odori prima che si diffondano nell'ambiente.
Falmec propone Quantum Pro Easy, un piano cottura a induzione in vetroceramica con un efficiente sistema si aspirazione integrata. Assicura alti livelli di silenziosità e un controllo energetico eccellente. È una soluzione salvaspazio perché elimina la necessità di installare una cappa cucina moderna separata.
Piano cottura a induzione pro e contro: i vantaggi
Analizzando il piano cottura a induzione e gli aspetti pro e contro, ci soffermiano ora sui vantaggi di questa scelta:
- la zona cottura rimane fredda al tatto, quindi il rischio di scottature accidentali si riduce drasticamente;
- il rendimento energetico sfiora il 90%, contro il 40-50% dei fornelli a gas;
- la regolazione della temperatura è precisa e il calore si concentra sul fondo della pentola, con livelli minimi di dispersione;
- la funzione booster permette di far bollire un litro d'acqua in meno di tre minuti, dimezzando i tempi d'attesa;
- il controllo digitale offre una costanza termica impossibile da ottenere con la manopola del gas;
- il design è moderno e minimalista, con comandi touch control e zone di cottura flessibili che si adattano a pentole di diverse dimensioni;
- i piani a induzione intelligenti con cappa integrata comunicano quando necessario. ll sistema aspirante si attiva automaticamente se rileva la presenza di una preparazione.
Lhov di Elica unisce in un unico elettrodomestico il piano cottura e il forno, dotandoli di un sistema aspirante che rimuove fumi e odori da entrambi gli elettrodomestici.
Piano cottura a gas o induzione: tabella comparativa
|Caratteristica
|Piano Cottura a Induzione
|Fornello a Gas
|Efficienza Energetica
|90%
|40-50%
|Tempo ebollizione (2L)
|~4 minuti
|~8-10 minuti
|Sicurezza
|Alta (no fiamme/fughe)
|Media (rischio gas)
|Pulizia
|Semplice (superficie piatta)
|Laboriosa (griglie/ugelli)
Bora Professional 3.0 è un sistema modulare che può essere combinato induzione Full. È dotato di un sistema aspirante potente e silenzioso. Il comando avviene attraverso la combinazione di una manopola e la superficie sensibile del display LED.
Piano cottura a induzione pro e contro: gli svantaggi
- Il piano cottura a induzione è un prodotto di nuova generazione che ha un costo elevato. Il motivo è da ricercare nell'alta tecnologia che lo contraddistingue.
- Se stai progettando una cucina open space con isola attrezzata e scegli un sistema aspirante dovrai installare un sistema di canalizzazione.
- Bisogna prevedere un investimento economico per il cambio delle pentole: se il fondo non è ferromagnetico la zona cottura non si attiva.
- Per quanto riguarda la potenza elettrica lo standard da 3 kW non è sufficiente se si utilizzano contemporaneamente più zone di cottura e altri grandi elettrodomestici, come il forno pirolitico.
- Nonostante la vetroceramica sia resistente richiede una certa cura, evitando graffi che comprometterebbero l'estetetica dell'elettrodomestico.
Il sistema a induzione Celsius°Cooking™ di Asko è un concentrato di alta tecnologia, design e praticità. L'interfaccia intuitiva consente di monitorare le performance.
Considerazioni sul consumo di energia
Il consumo energetico reale legato all'uso del piano induzione è strettamente influenzato dalle abitudini quotidiane.
- Cucinare piatti che richiedono lunghe ebollizioni o utilizzare contemporaneamente più zone alla massima intensità (funzione booster) farà lievitare i kilowattora prelevati.
- Preparare pasti per una famiglia numerosa richiede tempi di accensione prolungati e l'impiego di pentole di grandi dimensioni che assorbono più energia.
- Meglio scegliere un fornitore di energia che offra un costo della materia prima competitivo, valutando se una tariffa monoraria o bioraria si adatti meglio agli orari di utilizzo.
- Nonostante queste variabili il piano cottura a induzione, con i suoi pro e contro, resta una scelta vincente se gestito con criterio. Utilizza sempre dei coperchi per le pentole: ridurrai i tempi di cottura evitando inutili sprechi di calore.
Il piano a induzione con cappa integrata della Serie 8 di Bosch ha un design pulito ed elegante. Il pannello touch offre un controllo pratico e intuitivo dell'elettrodomestico.