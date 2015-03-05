Piumoni invernali matrimoniali: consigli per la scelta

Come riconoscere la qualità dei migliori piumoni

Per capire se i piumoni invernali matrimoniali sono di alta qualità bisogna leggere la composizione sull'etichetta. Potrai vedere che l'imbottitura offre una certa percentuale di piume e piumette d'oca bianca o anatra. Le prime sono la parte più nobile e soffice del piumaggio, la piumetta è leggermente più rigida perché contiene uno stelo, detto calamo. Le piume migliori provengono dalla Siberia e sono certificate.



Un capo in 100% piumino è più pregiato rispetto al misto piumetta, perché quest'ultima aggiunge peso e l'isolamento termico è inferiore. In questo contesto l’indicatore che fa davvero la differenza è il Fill power: quando questo valore è alto risulta migliore il rapporto tra volume e peso. Un parametro superiore a 650 è indice di un piumaggio pregiato. Servirà meno piuma e il potere calorico sarà eccellente.



Magnifico è un modello della nuova collezione di Cinelli Piume e Piumini. La fodera è composta per il 93% da Tencel, una fibra naturale traspirante e per il 7% da cashmere. All’interno troviamo 100% piumino d’oca bianca siberiana Fill power 880. È leggerissimo e dotato di un'eccellente capacità di termoregolazione.