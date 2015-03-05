Piumoni invernali matrimoniali: consigli per la scelta

Redazione - 05 marzo 201506 novembre 2025
Vale sempre la pena fare un piccolo investimento acquistando piumoni invernali matrimoniali di alta qualità. Scopriamoli insieme!
Redazione - 05 marzo 201506 novembre 2025
Per capire se i piumoni invernali matrimoniali sono di alta qualità bisogna leggere la composizione sull'etichetta. Potrai vedere che l'imbottitura offre una certa percentuale di piume e piumette d'oca bianca o anatra. Le prime sono la parte più nobile e soffice del piumaggio, la piumetta è leggermente più rigida perché contiene uno stelo, detto calamo. Le piume migliori provengono dalla Siberia e sono certificate.
Un capo in 100% piumino è più pregiato rispetto al misto piumetta, perché quest'ultima aggiunge peso e l'isolamento termico è inferiore. In questo contesto l’indicatore che fa davvero la differenza è il Fill power: quando questo valore è alto risulta migliore il rapporto tra volume e peso. Un parametro superiore a 650 è indice di un piumaggio pregiato. Servirà meno piuma e il potere calorico sarà eccellente.
Magnifico è un modello della nuova collezione di Cinelli Piume e Piumini. La fodera è composta per il 93% da Tencel, una fibra naturale traspirante e per il 7% da cashmere. All’interno troviamo 100% piumino d’oca bianca siberiana Fill power 880. È leggerissimo e dotato di un'eccellente capacità di termoregolazione.
Nei piumoni invernali matrimoniali l'imbottitura in piuma viene classificata in base al grado di calore. Il valore varia su una scala dal 2 al 6. Quando scegliete il vostro piumone tenete conto di questi fattori: in quale zona è ubicata la vostra abitazione, quanto è riscaldata la casa e il tempo che impiegate a scaldarvi una volta sdraiati sotto la trapunta e la biancheria da letto matrimoniale.
Se in casa la temperatura è ottimale sia di giorno che durante la notte potreste scegliere un modello con un punto di calore non troppo elevato, come il 3 oppure il 4. In caso contrario meglio orientarsi verso un capo più caldo con 5 o 6 punti di calore.
Atelier Eccel La Batista di Daunenstep unisce la traspirabilità del rivestimento in puro cotone Nanobatista Ultrasoft con il 100% del fiocco più pregiato.
Spesso, i termini piumone e trapunta vengono usati come sinonimi dello stesso prodotto: in realtà ci sono delle piccole differenze da sapere:
Luxury di Caleffi è in 100% piumino bianco d’oca siberiana. È un piumone rivestito in percalle di puro cotone, con profilo in raso color oro.
Se ci hai letto fino a questo punto avrai già capito che non è facile indicare in modo preciso i prezzi dei piumoni invernali matrimoniali, perché dipendono da una serie di fattori. Il costo può cambiare cambiare in maniera significativa a seconda delle caratteristiche del materiale utilizzato e dalla sua provenienza, ma anche in base al livello di comfort termico che offrono. Il nome e il prestigio del produttore, come sempre, contano.
In linea generale possiamo dire che per un buon piumino a due piazze con imbottitura in piuma d'oca occorre prevedere una spesa tra i 450 e i 1.200-1.300 euro.
Campiglio 6 di Zenoni & Colombi è in piumino d'oca al 100%. Con 6 punti di calore è perfetto da utilizzare nelle località più fredde.
Sono una soluzione furba e vantaggiosa i piumoni matrimoniali 4 stagioni. Offrono il giusto calore al corpo quando il clima si fa rigido e si alleggeriscono non appena in casa o fuori le temperature tornano miti.
Il set comprende due trapunte separate, in fibre naturali oppure sintetiche: una più leggera, l’altra con un'imbottitura più corposa. Si usano da sole nei periodi intermedi oppure si sovrappongono in inverno. Si uniscono attraverso dei pratici agganci diventando un unico capo caldo e avvolgente. Otterrai la massima flessibilità termica senza occupare spazio nell'armadio per riporre due capi separati.
Piumino 4 Stagioni della collezione Gabel 1957 è formato da due piumini con grammatura differente per ogni stagione. L'imbottitura è per il 90% piumino e il restante 10% in piumetta.