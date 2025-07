Poltroncine per esterno, stile e comodità

Poltroncine per esterni moderne in metallo

Le poltroncine da esterno in metallo sono la scelta perfetta se cerchi uno stile pulito, essenziale e moderno.



Questo materiale verniciato a polvere assicura una resistenza straordinaria agli agenti atmosferici e non dovrai preoccuparti della sua manutenzione.



Tali sedute sono ideali anche in ambienti difficili come il bordo piscina o zone costiere, dove l’umidità e la salsedine mettono alla prova qualsiasi materiale.

Emu propone Carousel, una poltroncina in alluminio. Gli intrecci decorativi possono essere scelti in materiali diversi. I cuscini di seduta e schienale sono in tessuto tecnico. La collezione comprende un pouf per divano.