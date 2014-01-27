Il design pulito e mai banale della poltrona in pelle moderna

Redazione - 27 gennaio 201412 dicembre 2025
La poltrona in pelle moderna arreda con gusto ambienti dal sapore minimalista, aggiungendo al living un tocco di lusso che non conosce paragoni.
La poltrona in pelle moderna si riconosce per il suo design essenziale. I dettagli seguono la logica contemporanea, diventando segni grafici che definiscono i volumi senza trasformarsi in decorazione. Le linee giocano su geometrie pulite ma le curve restano morbide e avvolgenti.
I braccioli tendono ad essere sottili, squadrati o integrati nella scocca per mantenere coerenza visiva. La seduta e lo schienale sono studiati per migliorare l’ergonomia senza essere invadenti. Un tratto tipico è la leggerezza che si percepisce otticamente, così lo spazio respira e la poltrona sembra meno ingombrante. Ci sono sedute che sfoggiano un look futuristico e davvero originale.
Ludovica Mascheroni propone una nuova poltrona in pelle con un design curvilineo particolarmente ergonomico. La tonalità della pelle è vanigliata, perché il colore Pantone di tendenza nel 2026 è Cloud Dancer.
Tulip di Gurian è una poltrona in pelle con un design semplice e raffinato. È sostenuta da piedini alti in legno massello verniciato.
Le Club di Poliform reinterpreta le voluminose poltrone in cuoio tipiche dei club di un tempo passato con un design più leggero ed essenziale. È disponibile in pelle e in tessuto.
Per la poltrona in pelle moderna le tonalità neutre sono una certezza. Il beige chiarissimo insieme al tortora e grigio chiaro si inseriscono con naturalezza negli interni moderni. Può essere in ogni caso abbinata al rivestimento divano. Una seduta in pelle verde sottobosco possiede un'eleganza intrinseca, che può essere valorizzata da un sapiente contrasto con pareti, tappeti e complementi dai toni caldi. Il rosso e il blu funzionano bene quando l’ambiente è impostato su una base molto luminosa o color cemento: in tal caso la seduta emerge come accento e regala carattere al living.
La scelta dipende anche dai tuoi gusti e dall’effetto che vuoi ottenere. L’importante è ragionare sul contesto, cioè su quanta voce vuoi dare alla poltrona in pelle rispetto al resto dell’arredamento e quale atmosfera desideri vivere nella tua casa, giorno dopo giorno.
La poltrona girevole Drapé Soleil di Laurameroni è rivestita da un morbido drappeggio in pelle. Offre il massimo comfort e ruba la scena in qualsiasi ambiente giorno.
Spoutnik di Roche Babois è una poltrona di design in pelle con struttura in metallo cromato o cromato nero.
Per conservare la bellezza della poltrona in pelle moderna bisogna averne cura:
Tè di Desiree è una poltroncina compatta ma lo schienale è ampio. La sua forma è generosa e accoglie in un morbido abbraccio ogni ospite.