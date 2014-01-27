Il design pulito e mai banale della poltrona in pelle moderna

I tratti caratteristici della poltrona in pelle moderna

La poltrona in pelle moderna si riconosce per il suo design essenziale. I dettagli seguono la logica contemporanea, diventando segni grafici che definiscono i volumi senza trasformarsi in decorazione. Le linee giocano su geometrie pulite ma le curve restano morbide e avvolgenti.



I braccioli tendono ad essere sottili, squadrati o integrati nella scocca per mantenere coerenza visiva. La seduta e lo schienale sono studiati per migliorare l’ergonomia senza essere invadenti. Un tratto tipico è la leggerezza che si percepisce otticamente, così lo spazio respira e la poltrona sembra meno ingombrante. Ci sono sedute che sfoggiano un look futuristico e davvero originale.



Ludovica Mascheroni propone una nuova poltrona in pelle con un design curvilineo particolarmente ergonomico. La tonalità della pelle è vanigliata, perché il colore Pantone di tendenza nel 2026 è Cloud Dancer.



Tulip di Gurian è una poltrona in pelle con un design semplice e raffinato. È sostenuta da piedini alti in legno massello verniciato.



Le Club di Poliform reinterpreta le voluminose poltrone in cuoio tipiche dei club di un tempo passato con un design più leggero ed essenziale. È disponibile in pelle e in tessuto.