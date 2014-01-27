- 12 dicembre 2025

  1. HOME
  2. Soggiorni e Divani
  3. Poltrone
  4. Il design pulito e mai banale della poltrona in pelle moderna

Il design pulito e mai banale della poltrona in pelle moderna

La poltrona in pelle moderna arreda con gusto ambienti dal sapore minimalista, aggiungendo al living un tocco di lusso che non conosce paragoni.

  1. I tratti caratteristici della poltrona in pelle moderna
  2. Poltrona in pelle moderna: colori e abbinamenti
  3. Come scegliere la pelle della poltrona
  4. Come prendersi cura della poltrona in pelle moderna

- 12 dicembre 2025

I tratti caratteristici della poltrona in pelle moderna

La poltrona in pelle moderna si riconosce per il suo design essenziale. I dettagli seguono la logica contemporanea, diventando segni grafici che definiscono i volumi senza trasformarsi in decorazione. Le linee giocano su geometrie pulite ma le curve restano morbide e avvolgenti.

I braccioli tendono ad essere sottili, squadrati o integrati nella scocca per mantenere coerenza visiva. La seduta e lo schienale sono studiati per migliorare l’ergonomia senza essere invadenti. Un tratto tipico è la leggerezza che si percepisce otticamente, così lo spazio respira e la poltrona sembra meno ingombrante. Ci sono sedute che sfoggiano un look futuristico e davvero originale. 

Ludovica Mascheroni propone una nuova poltrona in pelle con un design curvilineo particolarmente ergonomico. La tonalità della pelle è vanigliata, perché il colore Pantone di tendenza nel 2026 è Cloud Dancer

Tulip di Gurian è una poltrona in pelle con un design semplice e raffinato. È sostenuta da piedini alti in legno massello verniciato.

Le Club di Poliform reinterpreta le voluminose poltrone in cuoio tipiche dei club di un tempo passato con un design più leggero ed essenziale. È disponibile in pelle e in tessuto.

Poltrona in pelle moderna: colori e abbinamenti

Per la poltrona in pelle moderna le tonalità neutre sono una certezza. Il beige chiarissimo insieme al tortora e grigio chiaro si inseriscono con naturalezza negli interni moderni. Può essere in ogni caso abbinata al rivestimento divano. Una seduta in pelle verde sottobosco possiede un'eleganza intrinseca, che può essere valorizzata da un sapiente contrasto con pareti, tappeti e complementi dai toni caldi. Il rosso e il blu funzionano bene quando l’ambiente è impostato su una base molto luminosa o color cemento: in tal caso la seduta emerge come accento e regala carattere al living.  

La scelta dipende anche dai tuoi gusti e dall’effetto che vuoi ottenere. L’importante è ragionare sul contesto, cioè su quanta voce vuoi dare alla poltrona in pelle rispetto al resto dell’arredamento e quale atmosfera desideri vivere nella tua casa, giorno dopo giorno.

La poltrona girevole Drapé Soleil di Laurameroni è rivestita da un morbido drappeggio in pelle. Offre il massimo comfort e ruba la scena in qualsiasi ambiente giorno. 

Come scegliere la pelle della poltrona

  • La pelle autentica non trattata deriva da fonti animali e ha un profumo inconfondibile. La superficie non è mai omogenea, ma presenta particolari e venature che ne aumentano l'attrattiva e ne sottolineano la qualità. È un pellame che incarna la bellezza e l'originalità della tradizione artigianale. Può essere distinta in pelle primo fiore o crosta. La prima è la parte superiore della pelle di un animale ed è quella più pregiata.
  • Nella pelle trattata la superficie è stata modificata con un processo di rifinitura. Può essere resa più liscia o pigmentata mediante una stampa che imita la grana naturale tipica della pelle. 

Spoutnik di Roche Babois è una poltrona di design in pelle con struttura in metallo cromato o cromato nero.

Come prendersi cura della poltrona in pelle moderna

Per conservare la bellezza della poltrona in pelle moderna bisogna averne cura:

  • se il suo posto è vicino ad una grande finestra non lasciarla troppo esposta alla luce diretta del sole: proteggila chiudendo il tendaggio. Le fonti di calore sono nemiche della pelle e provocano col tempo lo scolorimento del materiale;
  • per la manutenzione ordinaria basta spolverare la seduta almeno una volta alla settimana con un panno in microfibra. Utilizza una spazzola in setole di cinghiale per rimuovere lo sporco che tende ad accumularsi nelle pieghe del pellame;
  • per una pulizia più approfondita, si può utilizzare un panno inumidito con del latte detergente o semplicemente acqua tiepida. Asciuga sempre molto bene la superficie;
  • almeno una volta all'anno applica dei prodotti specifici per la pelle. Questi trattamenti sono vitali per nutrirla e proteggerla, garantendone morbidezza e resistenza.
  • si deve bandire l'utilizzo di sostanze a base di solventi o alcool, come trielina, acetone, spray multiuso, ammoniaca e candeggina, poiché possono causare danni irreparabili. 

Tè di Desiree è una poltroncina compatta ma lo schienale è ampio. La sua forma è generosa e accoglie in un morbido abbraccio ogni ospite.

Hörmann - Vivi la tua casa con più sicurezza

Hörmann - Vivi la tua casa con più sicurezza!

Sfoglia i cataloghi: