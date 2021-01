Ispirazioni e consigli per rinnovare casa con i colori del 2021

I colori naturali di tendenza nell’arredo casa

Il marrone, ricco e pieno, è uno dei colori del 2021 per la casa

Il consiglio in più è quello di andare oltre il colore e puntare su superfici materiche, tridimensionali, corpose, testurizzate.

Quali sono i colori di tendenza 2021 per la casa? Quali saranno le tavolozze cromatiche ideali per l’ arredo ? Scopriamolo ora e apriamo le danze con soluzioni “terrose”, calde e naturali, che rievocano il nostro rapporto ancestrale con la terra, rendendo ogni ambiente accogliente. Questa la nostra selezione:

I colori scuri per rendere la casa speciale

Cavernous e Urban Bronze sono i colori scelti rispettivamente da Dunn Edwards e Sherwin Williams per il 2021

Chi l’ha detto che i colori scuri in casa fanno sembrare le stanze più piccole e buie? A volte è possibile, al contrario, realizzare l’effetto opposto, poiché le tonalità cromatiche intense e sature cambiano a seconda della luce, del materiale e degli altri arredi a cui sono accostate.

E poi, ricordiamolo, sono anche i nostri stati d’animo a definire i colori che ci circondano, per questo nessuna cromia va mai bandita .

Ma tra i toni più profondi, quali preferire per questo 2021?

Dunn Edwards propone Cavernous , un grigio intenso, riflessivo, sorprendente se accostato al bianco o a colori più solari ma tenui e altrettanto neutri, come il cipria o il giallo-arancio;

propone , un sorprendente se accostato al bianco o a colori più solari ma tenui e altrettanto neutri, come il cipria o il giallo-arancio; sulla stessa linea d’onda è l’Urban Bronze di Sherwin Williams , che con la sua eleganza imprime calma, fermezza, sicurezza e protezione, tutti stati d’animo e sensazioni di cui abbiamo estremamente bisogno in questa fase storia tra pandemia e incertezza.