Interni in piumino e guanciali in piuma: il cuore di Cinelli Piume e Piumini

I guanciali in piuma di Cinelli Piume e Piumini

Avete bisogno di un nuovo cuscino e siete alla ricerca di una valida alternativa al memory, al lattice, alle fibre sintetiche? Un guanciale con imbottitura in piuma può decisamente fare al caso vostro. Ecco perché: Innanzi tutto si tratta di un materiale naturale e questo è già di per sé un notevole vantaggio.

e questo è già di per sé un notevole vantaggio. La piuma, inoltre, è traspirante e svolge un’importante funzione termoregolatrice ; trattiene un’elevata quantità di aria e diffonde il calore in modo costante e omogeneo, evitando anche il rischio di sudare. Ciò si traduce in un grande senso di benessere così come in un alto livello di igiene .

e svolge un’importante ; trattiene un’elevata quantità di aria e diffonde il calore in modo costante e omogeneo, evitando anche il rischio di sudare. Ciò si traduce in un grande senso di benessere così come in . I guanciali in piuma sono morbidi e leggeri; si comprimono con il peso della testa, ovvero si modellano offrendo il massimo comfort, ma non perdono la loro elasticità. E non perdono nemmeno il volume originario, come accade nel caso di altri prodotti. Impediscono, altra cosa molto importante, la proliferazione degli acari e l’accumulo di polvere.

Quando si tratta di cuscini imbottiti in piuma, un marchio di riferimento è Cinelli Piume e Piumini. La nota azienda toscana è specializzata da altre cinquant’anni nella lavorazione della piuma e nella realizzazione di prodotti in piuma e piumino. Col tempo ha conquistato un crescente successo e oggi è fra i marchi leader del settore a livello internazionale: merito di una qualità indiscussa, una dedizione estrema, un perfetto mix fra sapienza artigianale e tecniche di lavorazione all’avanguardia.



Il catalogo dei guanciali è ampio, composto da proposte che differiscono l’una dall’altra in base sia all’imbottitura che alle funzionalità. Per quanto riguarda la sofficità, si sceglie fra 4 livelli: basic, media, soft e supersoft.



L’imbottitura è in piuma naturale, in piumette d’oca e anatra, in piumino e piuma, in piumino d’oca. Ricca l’offerta anche relativamente alle dimensioni: si sceglie – a seconda dei modelli - fra 50×70 cm, 50×75 cm, 50×80 cm, 50×90 cm, 65×65 cm. E il peso? Il guanciale più leggero corrisponde a soli 380 grammi, il massimo coincide con 1.200 grammi.



Una novità dell’autunno-inverno 2019 è il guanciale Rio, che presenta 3 camere: quella centrale è composta da un'imbottitura 30 per cento piumino e 70 per cento piumette per offrire un sostegno ottimale alla testa; le due camere esterne hanno un interno 100 per cento piumino che garantisce comfort e sofficità. Il rivestimento è 100 per cento cotone tessuto Batista e un piping argento, che corre lungo l’intero perimetro, dona maggiore preziosità al prodotto. Dimensioni: 50x75cm.

Sono tanti, e tutti validi, i motivi per i quali scegliere un guanciale in piuma di Cinelli Piume e Piumini. Tanto per cominciare, l’intero ciclo di produzione si svolge in Italia, più precisamente nello stabilimento di Buggiano in provincia di Pistoia: ciò vale per tutti i prodotti, non solo i guanciali, ed è una grande garanzia in termini di qualità e sicurezza.



In secondo luogo è importante sapere che l’azienda seleziona con estrema cura i fornitori, acquistando le materie prime soltanto da allevatori selezionati europei che non praticano operazioni di piumaggio, causa di inutili sofferenze per gli animali.



Le oche – rigorosamente europee - vengono allevate all’aperto e mai sottoposte a maltrattamenti di sorta, anzi la qualità della loro vita è ottima. In virtù di tale modus operandi, Cinelli Piume e Piumini ha ottenuto prestigiose certificazioni che attestano la tracciabilità della materia prima e la tutela del benessere animale.



Inoltre fa parte della EDFA (European Down and Feather Association) che, oltre a riunire i principali produttori di articoli in piuma nel mondo, si impegna per la tutela degli interessi dei consumatori e degli animali.



Aggiungiamo che le piume e i piumini utilizzati da questa azienda vengono sottoposti a specifici trattamenti di lavaggio e sterilizzazione e i tessuti a tenuta di piuma presentano una trama molto fitta che ostacola la penetrazione della polvere.



E ancora, tutti i guanciali hanno ottenuto la certificazione Nomite®; possono, cioè, essere tranquillamente usati anche da chi soffre di allergie alle polveri domestiche. In foto vi mostriamo il guanciale Cervino, altra new entry dell’autunno-inverno 2019: caratterizzato dalla classica forma a saponetta, presenta un’imbottitura in piumino d’oca e un rivestimento 100 per cento cotone.



Notate il dettaglio cordoncino coda di topo tono su tono che rifinisce il perimetro e dà un tocco di classe in più. Dimensioni: 50x75cm.

Preferire un piumino alle classiche coperte significa godere di un maggiore grado di funzionalità e praticità nonché di un comfort senza eguali. I piumini si lavano con estrema facilità, anche a secco; permettono di rifare il letto in pochi istanti; sono soffici, leggeri e avvolgenti e durano a lungo. Bisogna, però, individuare quelli giusti.



Cinelli Piume e Piumini, con i suoi interni in piumino adatti a ogni stagione. Sì, perché il fatto che il piumino si possa usare soltanto in inverno rappresenta un luogo comune da sfatare definitivamente.



Bisogna invece partire dal presupposto che la piuma possiede un’elevata capacità igroscopica, in virtù della quale l’equilibrio tra la temperatura corporea e quella dell’ambiente esterno risulta sempre ottimale. Tutto sta nella scelta dell’imbottitura.



Le soluzioni proposte da Cinelli Piume e Piumini sono disponibili con differenti gradienti termici che soddisfano le diverse necessità legate, appunto, alla stagione e alla temperatura della camera da letto. Le versioni Extra Winter e Winter sono indicate per il periodo invernale; le versioni Spring, Summer e Summer Light risultano invece ideali per le mezze stagioni.



Ci sono anche la versione estiva, pensata per chi dorme in stanze con l’aria condizionata, e la versione Four Season, composta da due piumini accoppiabili fra loro. Le misure standard dei piumini Cinelli Piume e Piumini sono le seguenti: cm 250×215 / cm 200×215 / cm 155×215; sappiate, però, che è anche possibile richiedere versioni su misura.

