Sgabelli economici, soluzioni smart per la cucina

Dove acquistare uno sgabello da cucina senza spendere molto

Anche chi non dispone di un grande budget può trovare sgabelli cucina comodi ed esteticamente accattivanti. Innanzi tutto consigliamo di dare un’occhiata ai cataloghi delle aziende specializzate in arredamento low cost, da Ikea a Mondo Convenienza: non di rado si trovano proposte molto interessanti.



In secondo luogo, doveroso è prendere in considerazione gli outlet. Ci sono i negozi fisici, appartenenti alle stesse aziende produttrici, nei quali si possono reperire elementi di arredo utilizzati per le fiere del settore e per varie esposizioni, oppure gestiti da imprenditori che “raccolgono” le offerte dei vari brand e le mettono in vendita.



Ci sono anche i negozi virtuali, ovvero gli e-commerce. Anche in questo caso, possono essere riconducibili ai brand oppure ad altre società che si sono specializzate in questo campo. Gli acquisti avvengono esclusivamente online ma, se si sceglie un sito affidabile, si hanno tutte le garanzie possibili.



Un punto di riferimento nella Rete, a questo proposito, è il portale outletarredamento.it: professionisti con molta esperienza alle spalle selezionano con cura i prodotti, in questo caso gli sgabelli, dei migliori marchi e vogliamo sottolineare che provengono soltanto da esposizioni. Ergo, sono praticamente nuovi. Gli sconti? Si va dal 20-25 per cento per arrivare anche al 50 per cento. Si possono fare grandi affari.



In foto vi mostriamo alcuni sgabelli acquistabili tramite outletarredamento.it: portano la firma di Cucine Noventa e sono chiaramente ispirati al tappo delle bottiglie di champagne. La struttura è in metallo, la seduta in sughero rigenerato. Lo sconto rispetto al prezzo di partenza è pari al 40 per cento.