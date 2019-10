Sistemi Trasformabili Atim, lo spazio in casa si moltiplica

Redazione - 16 maggio 2018

Party, il tavolo trasformista

È un fenomeno che va di pari passo con il grande sviluppo urbano e che difficilmente avrà un arresto: gli spazi abitativi si restringono. Ciò significa che diventa sempre più importante sfruttare lo spazio disponibile nel segno della massima efficienza e razionalità, senza sacrificarne l'estetica. L’industria dell’arredamento offre, in tal senso, risposte sempre più valide. Si tratta di meccanismi salvaspazio in grado di garantire un elevato livello di praticità senza che il design passi in secondo piano, anzi. In tale dinamico contesto si inserisce Atim Spa, azienda che da oltre vent'anni opera al servizio dell’industria del mobile realizzando tavoli, guide e meccanismi, trasformabili, profili, sistemi modulari, accessori e sistemi scorrevoli. Gli esclusivi Trasformabili Atim, in particolare, permettono di recuperare spazio prezioso in cucina e valorizzare l’ambiente dal punto di vista stilistico. Fra le proposte più interessanti figura il tavolo Party, che può essere montato in un vano cassetto di serie e di dimensioni standard senza particolari adattamenti. L’elevata apertura si affianca a una grande portata (ben 100 chili), a sua volta basata sull’utilizzo di una gamba telescopica integrata.



Penisola estraibile Slide, il piano è servito

Specializzata nella produzione di guide e meccanismi in alluminio per l’industria del mobile e forte anche della collaborazione con designer e architetti di grande esperienza, Atim ha conquistato un ruolo di primo piano sul mercato internazionale. I sistemi Trasformabili rappresentano uno dei fiori all’occhiello del brand e sono stati pensati non soltanto per chi ha la necessità di ottimizzare gli spazi fra le mura domestiche, ma anche per chi predilige la pulizia formale e desidera la massima fruibilità in ogni ambiente. A cominciare dalla cucina. Grazie a questi meccanismi è infatti possibile ottenere piani di lavoro aggiuntivi, tavoli e banconi semplicemente estraendoli da un cassetto, un cabinet o una penisola; tutti, inoltre, possono essere facilmente inseriti in qualsiasi mobile di dimensioni standard, anche in un momento successivo all’acquisto. Molti prodotti Atim vengono montati nei mobili dei maggiori produttori italiani. In foto mostriamo la penisola estraibile Slide, che viene posizionata sopra il top della cucina e consente di estrarre, grazie a un movimento diagonale, un piano da utilizzare sia come tavolo da pranzo che come superficie di appoggio per uno spuntino veloce.

Tavolo a cassetto estraibile Lunch, funzionalità in primo piano

I Trasformabili Atim sono moderni sistemi basati sullo scorrimento e sulla scomparsa. Entrano in scena quando ce n’è bisogno, spariscono in pochi attimi. Trovano posto in cucine piccole o spaziose, in monolocali o negli uffici, ma anche nelle case al mare e in montagna. Sono inoltre perfetti per creare angoli dedicati al pranzo e in generale alle pause nell’ambito degli uffici. Si tratta di prodotti realizzati con materiali di qualità, frutto di progetti curati in ogni dettaglio e ambasciatori di un design moderno e minimalista. Disponibili in diverse dimensioni e tipologie, i Trasformabili Atim sono un valore aggiunto di cui diventa difficile fare a meno. In foto vedete uno dei sistemi più apprezzati: tavolo a cassetto estraibile Lunch, che consente l’estrazione di una tavolo da un vano che solitamente viene invece utilizzato per l’alloggiamento di un cassetto. Basta aprire infatti il frontale del cassetto per sedersi a tavola. Questi sistemi hanno un’altra prerogativa: tutti i componenti, cioè i meccanismi e le parti in legno, sono integrati. Ciò significa che nessuna prolunga e nessun altro elemento devono essere riposti altrove.

Top scorrevole Snack Top, come cambia il blocco cucina

Il programma Trasformabili di Atim permette di utilizzare e valorizzare tutto lo spazio disponibile nel segno della massima versatilità e si basa su un sistema brevettato che integra al suo interno tutti i componenti, meccanismi e piani. I mobili, così, in pochi gesti si trasformano in piani da lavoro oppure in tavoli. I Trasformabili Atim sono perfetti per ambienti di piccole dimensioni e per gli angoli cottura in cui si necessita di una base d’appoggio per la prima colazione o per uno snack veloce; rappresentano inoltre la soluzione ottimale per ampliare il piano lavoro soltanto nei momenti in cui ce n’è bisogno, senza che l’ingombro in questione risulti quindi una costante. Flessibilità, dinamismo e ingegno sono alla base di tutti i progetti salvaspazio firmati Atim. In foto vi mostriamo il top scorrevole Snack, che rivoluziona il concetto di blocco cucina. Grazie alle speciali guide, completamente invisibili, è infatti possibile nascondere il piano cottura e il lavello sotto il piano scorrevole; il risultato è una cucina sempre ordinata, efficiente e ben organizzata.

Penisola Dinamico, versatile e pratica