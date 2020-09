Scopri come abbinare la giusta luce allo specchio del bagno

I vantaggi dello specchio da bagno con la luce integrata

La specchiera è un elemento fondamentale in bagno, tanto quanto i sanitari in ceramica. Posta davanti al lavabo, è oggi declinata in una varietà quasi infinita di soluzioni, diverse per grandezza, geometria, stile e accessori. Ma se non è ben illuminato, lo specchio risulta poco funzionale. Come potremo truccarci, raderci, pettinarci o solo guardarci in faccia se non c’è la luce giusta?

Tra le tante soluzioni presenti in commercio, una davvero interessante coinvolge entrambi gli elementi, risolvendo in un sol colpo tutti i problemi, si tratta della specchiera con illuminazione integrata. Nella gallery ne abbiamo scelte 3, con caratteristiche diverse: