La guida definitiva per arredare la casa con gli specchi da parete

In quali stanze appendere gli specchi da parete

Gli specchi in legno sono ideali per la camera da letto

La loro funzione pratica è nota a tutti, ma oggi più che mai hanno una funzione decorativa molto importante all’interno della casa. Di cosa parliamo? Degli specchi da parete.

Piccoli, grandi, classici o moderni, con cornice o senza, ovali, rotondi o rettangolari, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per arredare con le specchiere occorre sapere non solo come disporle rispetto al resto della mobilia, ma soprattutto dove. E se esistono modelli per tutte le stanze, ecco i luoghi in cui questi non possono mancare: