Specchi da arredamento, per locali più ampi e luminosi

Le diverse tipologie di specchi da arredamento

O-voilà di SoldiDesign si mostra in tutta la sua originalità quale specchio di design adatto a quansiasi ambiente.

Possiamo suddividerli principalmente in due categorie:

Gli specchi da arredamento non svolgono semplicemente la funzione di riflettere un’immagine, sono molto di più. Si tratta, infatti, di elementi fortemente decorativi all’interno di una stanza, che conferiscono un tocco di ulteriore bellezza e raffinatezza.

Come scegliere gli specchi da arredamento, forme e materiali

Bellotti Ezio propone la specchiera art.5037 , con una raffinata cornice intagliata in legno.

Anche i materiali sono importanti: cornici in legno o metallo possono variare dallo stile classico a quello contemporaneo. I modelli senza cornice sono ideali per un effetto moderno. Considera peraltro che una cornice più grande o colorata può diventare un punto focale, mentre una semplice si adatta facilmente a qualsiasi stile d’arredamento.

La loro forma può fare una grande differenza nell’aspetto generale di una stanza. Gli specchi rotondi e ovali si integrano bene in ambienti minimalisti e donano un senso di armonia. Quelli rettangolari o quadrati risultano più tradizionali e offrono una maggiore superficie riflettente. Se cerchi un elemento più creativo , puoi optare per specchi dalle forme irregolari o con cornici decorative, che diventano veri e propri pezzi d'arte.

Ora ti daremo qualche suggerimento per sapere come scegliere gli specchi da arredamento considerando due degli aspetti più importanti.

Le specchiere sanno creare effetti ottici interessanti che migliorano gli spazi, ingrandendoli e dando vita a diverse profondità all’interno dei luoghi in cui vengono posizionati.

Regala un nuovo look ai tuoi ambienti con gli specchi

Gli specchi da arredamento sono oggetti estremamente versatili, collocabili in qualsiasi stanza della casa, per darle un tocco di maggiore classe. Possono arricchire la sua estetica, aumentando la luminosità e la percezione dello spazio.

Nella zona ingresso, uno specchio a parete può servire per un rapido controllo dell’outfit prima di uscire. Puoi optare per un modello che integra dei supporti appendiabiti per una maggiore praticità. È un biglietto da visita che incontra gli sguardi dei vostri ospiti.

In soggiorno, può essere posizionato sopra una madia o su una parete libera davanti ad una finestra. Potrà così rifletterà la luce naturale creando un’atmosfera accogliente. Sopra il divano uno specchio di design diventerà il protagonista della zona living regalando personalità e carattere all'intero ambiente.

In camera da letto, un modello free standing è scenografico. Se un elemento da parete viene posizionato sopra il comò, dona un tocco di eleganza e funzionalità. È perfetto per controllarsi prima di uscire o per creare un’area dedicata al trucco.

Per il bagno, optare per uno specchio dotato di luce rende le attività quotidiane più pratiche, soprattutto se la stanza è piccola o scarsamente illuminata. La sua dimensione deve rispettare quella del mobile o del lavabo sotto di esso.

Elegante e funzionale lo specchio rettangolare Dual Touch con illuminazione integrata prodotto da Ideagroup.