Specchiera bagno retroilluminata: elegante e funzionale

La tecnologia nella moderna specchiera bagno retroilluminata

La specchiera bagno retroilluminata non è solo bella da vedere, ma è anche un concentrato di tecnologia. È un sistema pensato per semplificare la vita quotidiana.



Grazie al controllo touch, basta un semplice sfioramento per accendere o spegnere la luce, anche con le mani umide. Inoltre, è possibile regolare sia l’intensità luminosa che la temperatura del colore, scegliendo tra una luce più fredda per truccarsi o radersi con precisione, oppure una calda per rilassarsi.



Alcuni modelli sono dotati di una funzione che impedisce l’appannamento dello specchio, altri includono una presa USB.



Parenzo di Inda include la regolazione del colore della luce 2700-6000k. Come optional potrai richiedere la funzione anti appanamento, il collegamento Bluetooth e la porta USB per ricaricare i tuoi dispositivi.