Tappeti rotondi, la forma perfetta

Tappeto rotondo cameretta: bello e sicuro

I tappeti rotondi sono spesso colorati: una tonalità accesa illumina notoriamente ambienti in cui prevalgono nuance neutre o scure. In commercio non mancano colori e fantasie di ogni genere. Per conservarli in buone condizioni è opportuno ruotarli ogni due o tre mesi, in modo che le zone di calpestio non siano sempre le stesse, non esporli direttamente ai raggi del sole, soprattutto se sono colorati, e scuoterli tenendoli solo per un’estremità. Per rimuovere le macchie di grasso occorre usare un panno imbevuto di trielina, tamponando, senza sfregare, la macchia dai bordi verso l’interno. In alternativa si può passare sulla macchia del bicarbonato o crusca, in modo che il grasso sia assorbito, per poi passarci l’aspirapolvere. In foto, tappeto Lula di Adriani&Rossi, in poliammide a filo corto disponibile nei formati rettangolare (tre misure), quadrato o rotondo e in sei colori: cappuccino, moka, nero, bianco ottico, burro e viola.