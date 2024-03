Scopri i tavoli di design famosi che hanno fatto la storia

Ecco perché i tavoli famosi di design continuano a brillare nel tempo

Tulip di Knoll, tavolo rotondo con piano in marmo e base in alluminio

Il designer sosteneva che questa linea avrebbe risolto il problema della " confusione di gambe " che si verifica spesso sotto un tavolo tradizionale, offrendo così una soluzione elegante e funzionale per l'arredamento degli spazi.

Si caratterizza per la sua base a calice ispirata alle forme organiche della natura, che conferisce un'estetica unica e innovativa.

Tulip di Knoll , è un tavolo rotondo con piano in marmo e base in alluminio, prodotto a partire dal 1956 e nato da un'intuizione di Eero Saarinen , architetto e designer tra i più influenti del Novecento.

La loro atemporalità e versatilità li rendono oggetti amati da generazioni , trasmettendo un senso di storia e di bellezza all'interno di ogni ambiente in cui sono collocati.

Architetti e designer hanno accettato la sfida del tempo, creando complementi unici che si distinguono per la capacità di coniugare stili originali e materiali innovativi e che, grazie al loro design , sono riusciti a mantenere una posizione di prestigio nel mondo dell'arredamento.

Ogni tavolo porta con sé una storia , legata al periodo e al contesto in cui è stato creato, ma al tempo stesso riesce a rimanere sempre attuale e adattabile a diversi stili e tendenze.

I tavoli di design famosi sono vere e proprie icone intramontabili che non perdono mai il loro fascino.

Ragno di Vittorio Livi, una vera icona di design

Ragno, tavolo monolitico in vetro di Vittorio Livi per FIAM

Ragno entra così a far parte del mondo dei tavoli di design famosi che hanno superato la prova del tempo.

Disponibile in vetro curvato trasparente o extralight, con opzioni rettangolari o rotonde, il tavolo Ragno si adatta perfettamente a diversi ambienti, dall'ufficio alla zona living, conferendo un tocco di lusso ed eleganza.

Grazie alla visione creativa di Vittorio Livi , questo tavolo iconico è diventato il simbolo del marchio FIAM, riflettendo la passione e l'amore per il design; la sua sinuosità incarna l'eleganza e la modernità del design italiano.

Il valore assoluto del tavolo LC6 di Cassina

LC6 di Le Corbusier per Cassina

Tra i tavoli di design famosi non può mancare l'iconico LC6, progettato dall'architetto Le Corbusier insieme a Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand nel 1928.

Oggi prodotto da Cassina, fece il suo debutto nel 1929 al Salon d'Automne di Parigi.

Il design del basamento, ispirato ai profili ovoidali utilizzati nell'aeronautica per separare le ali dei biplani, conferisce al tavolo un'innovativa estetica tecnologica, nella classica versione con basamento in acciaio verniciato nero, con la possibilità di diverse finiture del piano, oltre all’iconica versione in cristallo.

Attualmente, il basamento in acciaio è verniciato nei colori della palette di Le Corbusier, mentre il piano è disponibile in cristallo, vetro stampato o nelle pregiate finiture in marmo bianco Carrara e nero Marquiña.