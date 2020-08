Il tavolo per la tua cucina? Sceglilo insieme a noi

Quali materiali sono consigliati

Non sbagliare le misure del tavolo

In commercio c’è un’infinità di tavoli per la cucina. Una scelta così vasta è indubbiamente un dato positivo, ma d’altro canto aumenta la possibilità di sbagliare, soprattutto in riferimento alle misure. Vediamo come evitare errori. In primis, bisogna misurare con precisione lo spazio disponibile, quello che sarà occupato proprio dal tavolo.



In secondo luogo, occorre definire il numero massimo di persone dalle quali il tavolo sarà usato contemporaneamente, ricordando che ogni commensale necessita di 40 cm frontalmente per mangiare con comodità. Inoltre le sedute dovrebbero essere collocate in modo da lasciare almeno 60 cm di posto a tutti, affinché possano muoversi agevolmente.



Il tavolo rettangolare deve avere una larghezza compresa fra gli 80 e i 100 cm; la lunghezza è molto variabile, dipende dal numero di posti: se sono 6, è pari generalmente a 120-130 cm. Se sono 8, si arriva come minimo a 180 cm. I modelli allungabili, ovviamente, possono arrivare molto oltre.



I lati di un tavolo da cucina quadrato per 4 persone devono misurare invece come minimo 80-90 cm. I tavoli rotondi per 4 persone devono avere un diametro di 80 cm, quelli per 6 di almeno 120 cm, quelli per 8 di almeno 150 cm.