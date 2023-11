Suggerimenti per scegliere il tavolo da pranzo giusto per la tua casa

Quali dimensioni deve avere il tavolo da pranzo

Bizzotto Italia con Reverse ci presenta un tavolo con il piano realizzato in legno massello che si sposa armoniosamente con le gambe in acciaio cromato nero.

L'altezza standard per un tavolo è di solito compresa tra 70 e 75 centimetri per garantire che la superficie sia a una comoda altezza per mangiare e svolgere altre attività.

Va considerato che un commensale ha bisogno di 60 cm laterali per potersi muovere agevolmente mentre consuma i pasti e di 40 cm frontali, per avere correttamente posizionato il piatto e il bicchiere.

In generale possiamo dire che per determinare le dimensioni ideali di un tavolo da pranzo occorre tenere conto della grandezza della stanza, del numero dei componenti della famiglia ed eventulmente degli ospiti abituali, è fondamentale altresì assicurarsi che sia proporzionato e funzionale per l'ambiente domestico.

Forme e usi per il tavolo da pranzo

Calligaris ci presenta alcuni dei suoi tavoli di design: il tavolo Omnia , rettangolare impiallacciato natural. Icaro , tavolo rotondo, con piano in ceramica e basamento realizzato con tre elementi in legno impiallacciato di spessore 40mm. Abrey , un tavolo fisso ellittico contraddistinto da un basamento in massello di frassino dalla sezione arrotondata.

Tavolo da pranzo fisso e allungabile

Un tavolo da pranzo fisso è ideale per un ambiente spazioso e deve essere adattato alla stanza che lo ospita sia come stile e finitura, ma soprattutto come forma del piano. Si può optare per un tavolo rotondo in spazi più regolari, mentre tavoli ovali o rettangolari sono ideali per spazi allungati o per creare un effetto visivo che ingrandisce una stanza.

Al contrario, un tavolo allungabile è perfetto per spazi più ristretti proprio grazie alla sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze e di occupare meno spazio quando non è in uso.

È importante conoscere alcune tipologie di meccanismi di apertura:

Scorrimento , prevede lo scorrimento dei piani l'uno sull'altro.

, prevede lo scorrimento dei piani l'uno sull'altro. Libro , generalmente in uso nei modelli quadrati, il piano scorre lateralmente e si apre come un libro, raddoppiando la dimensione del tavolo.

, generalmente in uso nei modelli quadrati, il piano scorre lateralmente e si apre come un libro, raddoppiando la dimensione del tavolo. Prolunga centrale , utilizzata nelle forme rotonde o rettangolari, le parti laterali del piano scorrono lateralmente permettendo alla prolunga centrale di sollevarsi.

, utilizzata nelle forme rotonde o rettangolari, le parti laterali del piano scorrono lateralmente permettendo alla prolunga centrale di sollevarsi. Prolunghe laterali, possiedono il vantaggio di poter essere estratte singolarmente al bisogno.

Flower di Horm è un tavolo da pranzo rotondo, il piano e l'allunga sono realizzati utilizzando pannelli in particelle di legno impiallacciati in Fenix NTM nelle varianti bianco o nero e rifiniti con bordi in noce canaletto. L'allunga presenta una finitura impiallacciata in noce canaletto nella sua parte centrale. Le gambe sono realizzate in noce canaletto massello, mentre la base è in marmo.