Termoarredo a specchio: caratteristiche e vantaggi

Il termoarredo a specchio unisce la funzione riscaldante di un radiatore a quella decorativa e pratica di una superficie riflettente. Si presenta come un vero e proprio complemento d'arredo, capace di integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici oppure di diventare un elemento decorativo di grande impatto visivo. Il sistema di illuminazione LED a scomparsa lo rende anche un'elegante fonte luminosa.



In alcuni modelli, il sistema riscaldante è nascosto dietro la superficie specchiante; in altri, lo specchio è inserito al centro di un radiatore con elementi riscaldanti a vista.



Entrambe le soluzioni risultano particolarmente interessanti negli ambienti piccoli, dove la disposizione degli arredi richiede un'attenta progettazione. Lo specchio contribuisce infatti ad ampliare visivamente lo spazio e a valorizzarne la luminosità, soprattutto quando riflette la luce naturale proveniente dalle finestre.

