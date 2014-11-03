Scaldasalviette elettrico per bagno: ricaldamento e design

Redazione - 03 novembre 201419 dicembre 2025
È un vero e proprio elemento d'arredo lo scaldasalviette elettrico per bagno: riscalda, asciuga e, se di ultima generazione, consuma poco.
Lo scaldasalviette elettrico per bagno, in acciaio o alluminio, aggiunge alla parete un tocco di colore e il suo design è raffinato. La scelta della dimensione e della relativa potenza è determinante per garantire il giusto comfort termico. Entrano in gioco variabili come:
Se lo scaldasalviette è troppo piccolo rispetto al volume del bagno non riesce a riscaldarlo bene, con un conseguente spreco energetico. Un elemento sovradimensionato comporta un ingombro e una spesa inutile. ll produttore o il rivenditore sono in grado di interpretare queste variabili e tradurle in watt.
È uno scaldasalviette in nero opaco Quadre di Irsap. È alto 1517 mm e largo 530 mm. La resistenza è dotata di controllo elettronico tramite connessione WiFi. La potenza oscilla tra i 400 e gli 800 watt a seconda del modello.
All'interno dei tubi dello scaldasalviette elettrico per bagno circola un liquido termoconvettore: quando la resistenza elettrica lo scalda il calore si diffonde in tutta la stanza. Visto che funziona con l'elettricità, bisogna fare attenzione a non montarlo troppo vicino all'acqua. Un tecnico specializzato saprà indicarti la distanza di sicurezza corretta da rispettare.
Viene fornito con presa elettrica ma può essere collegato direttamente all’impianto elettrico predisponendo un interruttore ON/OFF. Può essere gestito anche da remoto tramite wifi.
Sul mercato ci sono anche i modelli ibridi. In inverno funzionano attraverso l'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento, nella mezza stagione o quando la caldaia è spenta puoi accenderli usando la corrente elettrica.
Il design di Rabbit 13 Elettrico di Antrax è pensato per essere comodo. La parte finale dei montanti è utile per appendere gli accappatoi e mantenerli sempre caldi e a portata di mano.
Lo scaldasalviette elettrico per bagno solitamente può essere installato in due diverse direzioni:
Caleido propone Nibbio Bagno, uno scaldasalviette in acciaio in diversi colori e disponibile nelle versioni idraulica, mista ed elettrica.
Scaletta di Tubes è disponibile a parete e free-standing, una versione che consente lo spostamento in un'altra stanza quando serve.
Katana di Antonio Lupi imita con la sua forma la spada tradizionale dei Samurai. Può essere installato in verticale o in orizzontale e con l'inclinazione che preferisci.
Lo scaldasalviette elettrico per bagno moderno è efficiente a livello energetico. La sua potenza oscilla tra i 300 e i 1000 watt. I dati confermano che il rapporto ideale è di circa 100/130 watt per ogni metro quadrato. Se stai pensando a come arredare un bagno piccolo potrai completarlo con radiatore da circa 400-500 watt. In un bagno più grande o poco isolato, dovrai puntare sui 1000 watt.
Il vero risparmio sta nel modo in cui lo usi. Rispetto ai termoarredi design, che funzionano con un sistema collegato dell'impianto di casa, questo apparecchio può essere acceso solo quando serve, ad esempio mezz'ora prima della doccia. Si scalda velocemente e, grazie ai termostati digitali, si spegne da solo quando raggiunge la temperatura impostata. Controlla sempre la classe energetica e scegli un modello a basso consumo.
Tessuto elettrico, di Cordivari Design, riproduce la trama dei tessuti preziosi con un gioco originale di filamenti metallici.
Il costo dello scaldasalviette elettrico per bagno dipende in gran parte dal materiale con cui è stato realizzato, dalla sua potenza e dal prestigio del marchio. Se desideri un buon apparecchio, sul mercato potrai trovare prezzi che partono da 300-350 euro e arrivano a 1.000 euro.
Ci sono modelli dal design particolarmente sofisticato che comportano una spesa di poco più di 2.000 euro. Si tratta di radiatori con una resa termica superiore, una superficie finemente lavorata e verniciati con finiture particolari e di forte impatto a livello estetico.
Nature Yin Eclipse di K8 Radiatori è in alluminio estruso con particolari in acciaio. È disponibile nella versione elettrica oppure idraulica e può essere posizionato in verticale o in orizzontale. In foto vediamo la finitura galvanica Oro Matt, una tra le tante verniciature che possono essere richieste.