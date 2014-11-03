Scaldasalviette elettrico per bagno: ricaldamento e design

Scaldasalviette elettrico per bagno: misure e potenza

Lo scaldasalviette elettrico per bagno, in acciaio o alluminio, aggiunge alla parete un tocco di colore e il suo design è raffinato. La scelta della dimensione e della relativa potenza è determinante per garantire il giusto comfort termico. Entrano in gioco variabili come:

la temperatura minima della zona geografica;

il livello di coibentazione dell'edificio;

il numero e grandezza delle finestre;

l'ampiezza del locale.

Se lo scaldasalviette è troppo piccolo rispetto al volume del bagno non riesce a riscaldarlo bene, con un conseguente spreco energetico. Un elemento sovradimensionato comporta un ingombro e una spesa inutile. ll produttore o il rivenditore sono in grado di interpretare queste variabili e tradurle in watt.



È uno scaldasalviette in nero opaco Quadre di Irsap. È alto 1517 mm e largo 530 mm. La resistenza è dotata di controllo elettronico tramite connessione WiFi. La potenza oscilla tra i 400 e gli 800 watt a seconda del modello.