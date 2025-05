Mobili bagno a terra moderni: consigli per l'acquisto

Mobili bagno a terra moderni: perché sceglierli

I mobili da bagno a terra moderni vengono progettati sulla base di dettami riconducili alle ultime tendenze, con linee essenziali e raffinate.

Sfruttando tutta la loro altezza offrono grande capacità contenitiva e non di rado sono attrezzati con cassetti, vani a giorno o chiusi da ante.

Non gravano sul muro retrostante, non richiedono la foratura delle piastrelle e risultano facilmente spostabili in un altro bagno della casa. Arredano anche bagni piccoli con dimensioni ridotte in profondità.



ll programma System di Ideagroup propone mobili per il bagno adatti ad ambienti dalle dimensioni poco generose. Sfoggiano linee eleganti ed uno zoccolo alto 6 cm coordinato con la struttura, con una profondità di soli 38,5 cm.