Scopri tutte le novità di prodotto per l'estate 2021 di Falmec

Falmec presenta la nuova versione Easy del sistema integrato Quantum

Falmec , leader internazionale nella realizzazione di cappe aspiranti Made in Italy , anticipa alcune novità di prodotto disponibili sul mercato a partire già dall’ estate 2021 . Si evolve il sistema di cottura integrato Quantum Easy , da giugno disponibile anche nella versione Easy . Si tratta di un innovativo modello di cappa worktop , in cui cottura ed estrazione dell’aria si combinano in modo unico e sinergico, migliorando l’esperienza in cucina, ottimizzando gli spazi e massimizzando l’essenzialità del design. Ecco alcuni plus di prodotto:

Scopri la tecnologia anticondensa della nuova cappa Plane No Drop

Il design sofisticato del nuovo modello Elle

Qualità, design, innovazione appartengono al DNA della nuova cappa di design Elle con istallazione a isola.

A partire da luglio 2021 sarà possibile arricchire la propria cucina con questo elegante, ricercato e prestante modello firmato Falmec, realizzato in acciaio verniciato nero opaco, una finitura estremamente attuale, sofisticata, accattivante, perfetta per moderni ed essenziali spazi domestici aperti alla convivialità.

Lunga ben 180 cm, presenta un design sobrio ma non banale, che cela un potente motore da 800 mc/h e un sistema aspirante perimetrale, implementabile con filtri rigenerabili Carbon.Zeo opzionali.

La pulsantiera elettronica è posizionata al centro in modo da permettere la personalizzazione della parte aspirante (e del corrispondente camino) che potrà essere installata sul lato destro o sinistro in base alle proprie esigenze abitative.

Non può mancare l’illuminazione integrata caratterizzata da luce LED perimetrale disposta su tutta la lunghezza della cappa.