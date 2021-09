Come realizzare una cabina armadio? Scopriamolo con Dielle

Quali sono le tipologie di cabine armadio

La cabina armadio è da sempre un sogno d’arredo per molti, oggi però è sempre più facilmente realizzabile, grazie al ricco ventaglio di soluzioni completamente personalizzabili offerte dal brand Made in Italy Dielle , con la sua linea di cabine armadio Dielle Domus . Scopriamo dunque quali sono le principali tipologie di cabine del noto marchio trevigiano utilizzabili per organizzare il guardaroba:

Quale sistema di chiusura scegliere per la nostra cabina

Come personalizzare la cabina armadio

La cabina armadio è una soluzione d’arredo “speciale” perché altamente personalizzabile, non solo negli accessori interni, ma anche in tutta una serie di elementi che andiamo ora a vedere prendendo in esame le soluzioni creative e funzionali messe in piedi da Dielle Domus.

Una cabina armadio Dielle è personalizzabile in ben 4 modi diversi:

nello stile , per rendere armonioso e coordinato il mood della zona notte. Bianco + legno naturale dal gusto nordico e design vintage con la presenza di legni più caldi e scuri, sono le due finiture più ricercate. La carta da parati ? Un altro elemento decor ideato dal brand con cui rendere più affascinanti e tridimensionali gli sfondi delle cabine a palo portante Axial System;

: con le proposte da catalogo è possibile creare configurazioni quasi infinite, tantissime sono infatti le adottabili in base alle singole esigenze: tubi appendiabito ed elementi a giorno, cassettiere ed elementi porta scarpe, illuminazione integrata e contenitori su ruote, il tutto ; nelle finiture (delle ante e della struttura interna). Si potrà spaziare dal legno nobilitato , così materico e venato, al legno laccato , disponibile nell’estesa gamma RAL, ma anche dal cristallo più brillante a quello più satinato o colorato, sino alle diverse varianti di finitura del metallo del telaio;

Nell’immagine struttura a ponte con letto contenitore Cuore in finitura Tivoli e laccato bianco, accostata a cabina con ante scorrevoli Arial in cristallo trasparente chiaro e telaio brunito. I pannelli frontali fissi sono in finitura Tivoli.