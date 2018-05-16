Redazione - 16 maggio 201817 luglio 2026
Vasca freestanding: come sceglierla e quanto spazio serve
Tra le tendenze dell'arredobagno la vasca freestanding emerge come scultura monolitica per realizzare progetti di alto profilo: tutto ciò che dovresti sapere.
Redazione - 16 maggio 201817 luglio 2026
Che cos’è la vasca da bagno freestanding
La vasca freestanding è un modello autoportante con bordi ultrasottili, rifinito su ogni lato e liberamente installabile. Può trovare posto al centro stanza o vicino a una parete, compatibilmente con la sua dimensione, predisposizione degli impianti e spazio disponibile.
Il termine freestanding indica proprio l'indipendenza strutturale di questa scenografica vasca da bagno, capace di caratterizzare e aggiungere valore sia a bagni moderni sia a progetti dal gusto classico contemporaneo.
Misure e spazio necessario per l’installazione
Le misure più diffuse sono comprese indicativamente tra 170 e 180 cm di lunghezza, con una profondità di circa 70 e 85 cm. Per i bagni di dimensioni contenute esistono vasche da bagno piccole freestanding lunghe solo 140-150 cm. I modelli più compatti sono leggermente più profondi per compensare la minore lunghezza.
Un distacco dal muro di circa 40 cm consente la pulizia agevole dello spazio tra vasca e parete; se la vasca è collocata in prossimità di un'area di passaggio è preferibile disporre di almeno 60 cm. La disposizione deve tenere conto anche dei sanitari, dell’apertura di porte e mobili e dello spazio necessario per entrare e uscire dalla vasca in sicurezza.
Vasca freestanding: impianti, scarico e rubinetteria
L'inserimento di una vasca freestanding non può essere una decisione dell'ultimo minuto. La sua installazione deve essere prevista necessariamente all'inizio della fase di progettazione o non appena si decide di rifare il bagno, ristrutturando quello esistente.
È indispensabile verificare in anticipo la posizione delle tubazioni e lo spessore del massetto. Questa verifica serve a garantire l'alloggiamento dello scarico e la corretta pendenza della tubazione sotto il pavimento, assicurando il perfetto deflusso dell'acqua.
Il miscelatore a colonna valorizza il look della vasca, collocato al centro del lato lungo o in posizione terminale. La rubinetteria a parete è indicata quando la vasca si trova a una distanza compatibile con la bocca di erogazione.
Forma, materiali e colori per la vasca da bagno freestanding
La vasca freestanding ha perlopiù una forma ellittica, praticamente ovale. Sul mercato potrai trovare anche alcuni modelli rettangolari e rotondi, questi ultimi in versione compatta (con diametro da 140 cm circa).
Le vasche autoportanti con piedini sono un chiaro richiamo alle tradizionali vasche da bagno d'epoca. Oggi sono state completamente rivisitate per catturare l'attenzione delle giovani generazioni.
Per quanto riguarda i materiali tra i più utilizzati troviamo l’acrilico e i compositi minerali. Non mancano il Solid Surface e la resina colata trasparente, che riproduce l'effetto del vetro. Più rare e pregiate sono le vasche ricavate dalla pietra naturale, contraddistinte da venature uniche.
Accanto all’intramontabile bianco ci sono tonalità pastello e colori vivaci sul lato esterno della vasca e varianti materiche colorate in massa.
Vasca freestanding: domande e risposte
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Come si integrano le diverse tipologie di vasca all'interno del progetto d'arredo del bagno?La progettazione moderna supera il concetto della classica installazione a incasso per esplorare soluzioni freestanding scultoree. Oltre ai modelli posizionati liberamente a terra, l'arredamento contemporaneo valorizza configurazioni asimmetriche, strutture angolari o semincassate, capaci di ridefinire i volumi e l'ergonomia della stanza in base alla metratura disponibile.
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Quali caratteristiche distinguono i modello freestanding in solid surface?Questo materiale tecnologicamente avanzato assicura superfici opache, vellutate al tatto e un'eccellente resistenza.
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Quali verifiche strutturali sono necessarie prima di posizionare un modello freestanding?L'installazione impone uno studio preliminare accurato della disposizione degli scarichi. È un progetto da prevedere in fase di costruzione o ristrutturazione del bagno.
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Come scegliere la rubinetteria per valorizzare un'installazione accostata alla parete?Per i modelli installati a ridosso del muro, la scelta d'elezione ricade su gruppi miscelatori a parete. Questa configurazione assicura una perfetta pulizia estetica, integrandosi armoniosamente con lo stile minimalista del bagno moderno.
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In che modo l'uso del colore trasforma l'impatto visivo della vasca freestanding?Le finiture colorate applicate sul guscio esterno spezzano la monotonia del classico bianco. L'inserimento di tonalità desaturate o sfumature calde permette all'elemento di dialogare cromaticamente con i rivestimenti e i mobili circostanti
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Quali accorgimenti servono per mantenere inalterata la superficie dei materiali compositi?La manutenzione ordinaria richiede l'utilizzo di detergenti cremosi neutri e spugne morbide non abrasive, evitando prodotti chimici aggressivi.