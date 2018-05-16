Vasca freestanding: come sceglierla e quanto spazio serve

Forma, materiali e colori per la vasca da bagno freestanding

La vasca freestanding ha perlopiù una forma ellittica, praticamente ovale. Sul mercato potrai trovare anche alcuni modelli rettangolari e rotondi, questi ultimi in versione compatta (con diametro da 140 cm circa).



Le vasche autoportanti con piedini sono un chiaro richiamo alle tradizionali vasche da bagno d'epoca. Oggi sono state completamente rivisitate per catturare l'attenzione delle giovani generazioni.



Per quanto riguarda i materiali tra i più utilizzati troviamo l’acrilico e i compositi minerali. Non mancano il Solid Surface e la resina colata trasparente, che riproduce l'effetto del vetro. Più rare e pregiate sono le vasche ricavate dalla pietra naturale, contraddistinte da venature uniche.



Accanto all’intramontabile bianco ci sono tonalità pastello e colori vivaci sul lato esterno della vasca e varianti materiche colorate in massa.