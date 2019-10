Vetrate scorrevoli: pareti in vetro per la chiusura di terrazzi e balconi

Redazione - 25 gennaio 2018

Vetrate per terrazzi

Chiudere il terrazzo significa proteggersi dai rumori esterni e dallo smog e ampliare lo spazio domestico, creare cioè un ambiente esterno e al contempo accessibile dall’interno e sfruttabile tutto l’anno. Un ambiente luminoso, confortevole, da arredare nel modo ritenuto più opportuno e vivere pienamente tramutandolo in un vero e proprio rifugio privato. La soluzione migliore per chiudere il terrazzo è rappresentata dalle vetrate scorrevoli, che si aprono e si chiudono con estrema facilità e in qualsiasi momento. Le vetrate per terrazzi sono belle, funzionali, rendono la casa più ariosa, consentono di sfruttare al massimo la luce naturale e di meglio caratterizzare la casa dal punto di vista stilistico.



Per sceglierle ed acquistarle è bene affidarsi a professionisti affidabili ed esperti, che propongano prodotti di alta qualità e offrano al cliente tutto ciò di cui ha bisogno sia prima che dopo l’acquisto. Belle Vetrate Scorrevoli è un’azienda con sede a Forlì che opera a livello nazionale, installando vetrate scorrevoli per la chiusura perimetrale di balconi, portici e terrazzi in abitazioni private e anche in luoghi ad uso commerciale. Tutti i lavori vengono eseguiti con la collaborazione del cliente, al fine di dare risposte concrete a qualsiasi esigenza e desiderio: si comincia dai sopralluoghi dei tecnici specializzati e si procede con un’accurata definizione del progetto. Solo dopo aver studiato anche il più piccolo dei dettagli si passa all’installazione. Le chiusure per balconi e le pareti in vetro per terrazzi di Belle Vetrate Scorrevoli si contraddistinguono per il pregio dei materiali utilizzati e per l’estetica accattivante, che si integra in ogni contesto di arredo valorizzandolo. Sono anche personalizzabili, grande valore aggiunto, e hanno un impatto ambientale minimo.

Vetrate panoramiche

Le vetrate panoramiche di Belle Vetrate Scorrevoli sono realizzate con vetri temprati di spessore 10 mm, disponibili nella classica versione trasparente oppure in altre tonalità. Rappresentano la soluzione ideale per chiudere balconi, terrazzi e portici, creando ambienti luminosi e riparati da sfruttare anche durante la stagione fredda. Si tratta più precisamente di vetrate a pacchetto frangivento, prodotti innovativi che non necessitano di opere murarie per essere installate né di permessi; in meno di 8 ore il lavoro è terminato. Sono inoltre detraibili, quindi l’investimento iniziale viene parzialmente ammortizzato nel giro di poco tempo.



Il risultato? Un’area perfettamente abitabile protetta dalle intemperie, in particolare dal vento e dalla pioggia, e dai fastidiosi rumori della città. Le pareti mobili divisorie di Belle Vetrate Scorrevoli costituiscono una barriera di protezione ma lasciano libero lo sguardo di spaziare tutt’intorno, mantenendo inalterate le sensazioni visive che si percepiscono stando in “plein air”.



Le strutture in alluminio sono prive di profili verticali e hanno dimensioni ridotte, quindi si integrano totalmente nella facciata e anzi quasi scompaiono: la resa estetica è davvero di alto livello, sembra di essere immersi nel panorama circostante. Le ante e vetrate scorrevoli sono facili da spostare e si possono aprire e chiudere semplicemente accostando o allontanando i pannelli. Hanno un ingombro minimo e la loro pulizia è veloce. Larghezza lastra: minimo 50cm/ massimo 80cm; altezza infisso massimo: 3 mt. E’ possibile richiedere altre dimensioni. Colori profili: Bianco, Laccati scheda RAL, Legni con venature e Anodizzati.

Pareti in vetro