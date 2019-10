Zanzariere magnetiche JustGo, tecnologiche e funzionali

Redazione - 02 marzo 2018

L’innovativa zanzariera con calamite

Il ritorno della bella stagione è atteso da tutti ed è un sollievo per tutti. L’estate porta con sé una serie di vantaggi innegabili e per molti versi giova sia al corpo che alla mente. A parte alcune giornate in cui le temperature sembrano davvero insopportabili, vien difficile trovare lati negativi. Sostanzialmente, ce n’è uno solo: le zanzare e gli altri insetti che proliferano con il caldo. Basta una sola zanzara per perdere la tranquillità, di giorno e soprattutto durante la notte. Per fortuna i rimedi non mancano e si fanno sempre più efficaci.



Grandi consensi stanno riscuotendo le innovative zanzariere magnetiche JustGo, utilizzabili su porte-finestre che danno su giardini, balconi, terrazzi, gazebo e casette di legno. Poiché si possono tagliare e adattare in qualsiasi modo, rappresentano la soluzione ideale anche per qualsiasi finestra, per le roulotte, i camper, le case mobili e i bungalow: è un modo più che efficace per tutelare le proprie vacanze. La zanzariera con magneti è composta da una rete a maglia sottile che impedisce il passaggio degli insetti; un’apertura al centro consente invece l’ingresso e l’uscita sia delle persone che degli animali. I due lembi della zanzariera sono tenuti insieme da 11 coppie di calamite poste a una distanza di circa 18 cm l’una dall’altra, che si attraggono tenendo chiusa la zanzariera e si aprono con estrema facilità quando deve passare qualcuno. Dopo il passaggio, i lembi si ricongiungono per caduta e si attraggono grazie ai magneti, che garantiscono una chiusura ordinata e veloce. In questo modo, tra l’altro, non è più necessario richiudere la tenda manualmente. Le zanzariere magnetiche JustGo si acquistano comodamente online tramite il sito ufficiale dell'azienda.

Zanzariere efficaci, innovative ed economiche

Le zanzariere magnetiche JustGo sono disponibili in quattro larghezze diverse: 180, 150, 120 e 90 cm. L’altezza, invece, è per tutte pari a 260 cm. Si possono tagliare senza correre il rischio che si sfilaccino; se per esempio la porta ha dimensioni 165 x 255 cm, basta scegliere la zanzariera con misura più grande (180 x 260 cm) e poi adattarla. Viceversa, se il vano è 80 x 220 cm, si può optare per la misura minore (90 x 260 cm). Due i colori fra cui scegliere: bianco e nero.



Le zanzariere JustGo sono realizzate con poliestere di alta qualità e ottimo velcro per la parte adesiva; i magneti sono forti e solidi, quindi garantiscono una chiusura ottimale anche in presenza di vento. Gli accessori di fissaggio, inoltre, permettono di montarle ovunque e in modo estremamente stabile.



JustGo è l'unico intermediario tra il produttore e il cliente finale e ciò rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità. Le zanzariere si ordinano online, compilando l’apposito form presente sul sito. I prezzi sono concorrenziali: 23,90 euro per il formato 180x260 cm, 21,90 euro per il formato 150x260 cm, 20,90 euro per il formato 120x260 cm e 19,90 euro per il formato 90x260 cm. Le spese di spedizione sono pari a +6,50 euro sul totale dell’ordine a prescindere dal numero di zanzariere acquistate. E’ possibile pagare tramite Paypal, carta di credito, bonifico oppure contrassegno (la commissione è di 2,50 euro sul totale). La consegna avviene entro 24-48 ore e nel pacco sono inclusi: 32 chiodini per fissare ciascuna zanzariera a una cornice in legno, due rotoli di velcro maschio-femmina (entrambi adesivi), un rotolo di velcro femmina per fissaggio senza adesivo, un sistema di chiusura con 34 fermagli adesivi, le istruzioni dettagliate.

Montaggio fai da te facile e veloce