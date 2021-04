Redazione - 22 aprile 2016

Bertolotto Porte

La porta è un oggetto d’arredo importante in casa, dove, con la sua presenza scenica, è in grado di personalizzare l’ambiente. Per questo, al pari degli altri pezzi di arredamento, segue mood e tendenze e si evolve con gusti e stili. L’azienda piemontese Bertolotto propone una vasta gamma di porte concepite proprio come elementi architettonici in grado di “vestire” gli ambienti domestici e quelli lavorativi. Per questo le soluzioni firmate Bertolotto sanno rispondere in maniera concreta a differenti esigenze, proponendosi come modelli in linea con le ultime tendenze. Sono all’insegna del ritorno alla natura, mood attualissimo in questo settore, le nuove porte proposte all’interno della già esistente e apprezzata linea Natura. Alla collezione si aggiungono infatti 20 nuovi decori per le porte in legno laccato e 23 nuovi disegni per le porte con pannello in vetro. In occasione del Made Expo Bertolotto Porte ha presentato la novità esclusiva della collezione Natura: la versione 3D, in cui l’uso di una una tecnologia innovativa consente di creare un effetto tridimensionale sul pannello della porta.

Bertolotto Porte Collezione Natura

Nata nel 2010, la collezione di Bertolotto Porte Natura si ispira al mondo naturale, alle sue forme e ai suoi colori, per portare nelle nostre case il suo indiscutibile fascino. Fiori, alberi ed elementi del mondo naturale che ci circonda vengono sintetizzati graficamente e trasformati in simboli che Bertolotto riporta sui pannelli delle sue porte. Il risultato è un suggestivo gioco di segni materici che simulano rami di alberi, steli e corolle di fiori, petali asimmetrici, che decorano le porte trasformandole in veri e propri “quadri” in grado di arredare gli ambienti di casa. Alla collezione Natura Bertolotto ha aggiunto, ai dieci già esistenti, venti nuovi decori incisi o pantografati e ventitré disegni sabbiati su vetro temperato per garantire la sicurezza e la stabilità necessarie, nella versione trasparente o satinata in quattro diverse colorazioni. PER La laccatura include le colorazioni dell’ampia gamma RAL o NCS e viene realizzata con vari passaggi di vernice all’acqua nelle finiture opaca o lucida.

Bertolotto Natura 3D filo muro

Bertolotto Porte celebra il grande successo della collezione di porte Natura, caratterizzata da decori lineari o incisioni a bassorilievo che si ispirano al multiforme mondo naturale, introducendo una tecnica innovativa che crea sulla porta un effetto materico e tridimensionale. Sulla superficie liscia della pannello della porta, il decoro emerge netto ma armonico. proposte tono su tono, oppure con tonalità a contrasto, o ancora accostando le finiture lucida e opaca, per creare sfumtaure o netti contrasti, per un prodotto che sappia distinguersi come unico. Natura 3D si declina in sei diversi modelli: Margherita, Edera, Ninfea, Ramo, Bocciolo e Orchidea. Ricerca e progettazione messe a punto dall’azienda piemontese, hanno dato vita a una porta caratterizzata da un pannello con base liscia, su cui trovano spazio i decori per ottenere appunto la terza dimensione: la profondità. La versatilità del modello consente di ottenere soluzioni personalizzate a seconda di esigenze e gusti differenti.

