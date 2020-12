Giallo e grigio sono i colori di tendenza Pantone per il 2021

Redazione - 04 dicembre 2014

Ecco i nuovi colori Pantone per il 2021

Sono due i colori Pantone 2021: Ultimate Gray e Illuminating. Un’accoppiata che mira a infondere forza e positività. “Una storia di colore che racchiude un più profondo senso di attenzione con la promessa di qualcosa di solare e di amabile”, ha affermato Pantone Color Institute, che ormai dal lontano 1999 elegge il nuovo Color of the Year.



In un periodo come questo, profondamente segnato dall’emergenza sanitaria, c’è un grande bisogno di “pensare che le cose torneranno a splendere; è qualcosa di essenziale per la mente umana. In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni modo possibile, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità”.



Pantone 13-0647 Illuminating, come si deduce dal nome, è un giallo brillante e caldo, che fa pensare ai raggi del sole e mette allegria; Pantone 17-5104 Ultimate Gray è invece un grigio sobrio ma deciso, che richiama alla mente alcuni elementi – anche naturali, come i ciottoli sulla spiaggia – in grado di conservare nel tempo la loro resistenza, solidità, e suggeriscono quindi un’idea di affidabilità.

Ultimate Gray e Illuminating nell’arredo

Ultimate Gray è anche una delle tonalità che meglio rappresentano e concretizzano il design contemporaneo e spesso le aziende del settore lo scelgono per la produzione di pareti attrezzate, consolle, letti, cassettiere. Varca inoltre la soglia della cucina, vestendo spesso anche l’isola. Essendo un colore neutro, tra l’altro, facilita al massimo gli abbinamenti con gli altri elementi di arredo.



Illuminating, con il suo effetto energetico e la sua vivacità, si rivela una scelta ideale per la cameretta di bambini e ragazzi; poiché il monocromo potrebbe però risultare eccessivo e stancare (ci stiamo sempre riferendo a una stanza dedicata anche al riposo e allo studio), le aziende del settore preferiscono accostarlo al bianco e, più in generale, a tonalità più chiare e neutre. Compreso lo stesso grigio: questi due colori, insieme, formano un sodalizio perfetto.



Chi desidera osare un po’, può scegliere fra numerose proposte per diversi ambienti della casa: dalle credenze alle cassettiere, dalle sedie (anche in metallo) ai mobili per il bagno. La raccomandazione è sempre la stessa, cioè non esagerare. L’Illuminating dev’essere una nota di colore.

Rivestimenti, tessili e complementi di arredo

Sia l’Illuminating che l’Ultimate Gray trovano valorizzazione nei rivestimenti degli imbottiti – divani, poltrone, pouf – nei tessili e nei complementi di arredo per la casa. Il grigio è rilassante, quindi una trapunta o un copriletto di questo colore esercitano anche questo effetto, oltre a portare un tocco di innegabile classe.



La biancheria da letto gialla, invece, insieme alle tende rappresenta un valido escamotage per ravvivare una camera da letto arredata con mobili piuttosto scuri o, al contrario, in cui prevalgano tonalità molto chiare e tenui. Sia i tappeti grigi che gialli rappresentano una sorta di passepartout, stanno bene ovunque.



E suggeriamo di accoppiare i colori Pantone 2021 proprio giocando con rivestimenti, tessili e complementi, tenendo presente che l’uno bilancia egregiamente l’altro: il grigio, cioè, necessita di essere illuminato e il giallo di essere smorzato. Visualizzate, per esempio, una lampada a sospensione Illuminating che “guarda” verso un tavolo grigio e/o sedie dello stesso colore. I colori, si sa, nella casa hanno un ruolo fondamentale. E i dettagli fanno la differenza.

Le pareti e la pavimentazione