Come arredare un soggiorno piccolo di 14 mq con Maronese

Pareti attrezzate e mobili salvaspazio: quando ogni elemento svolge più funzioni

In un soggiorno di piccole dimensioni ogni arredo deve contribuire contemporaneamente all'organizzazione dello spazio e alla qualità estetica dell'ambiente. Per questo le pareti attrezzate rappresentano una delle soluzioni più efficaci. Le composizioni Maronese permettono di realizzare configurazioni completamente personalizzabili alternando moduli chiusi, vani a giorno e pensili sospesi che sfruttano sia la larghezza sia l'altezza della parete. Il risultato è un sistema capace di contenere libri, documenti e oggetti di uso quotidiano mantenendo sempre un'immagine ordinata. Il mobile TV sospeso contribuisce ad alleggerire la composizione e lascia completamente libera la superficie del pavimento, mentre le nicchie aperte e i passanti retroilluminati a LED introducono profondità, luce e movimento. Alla funzionalità si aggiunge una ricerca estetica che caratterizza ogni collezione Maronese: linee pulite, materiali ricercati, finiture di pregio e sistemi di apertura evoluti trasformano il contenitore in un vero elemento architettonico. La modularità consente inoltre di adattare ogni composizione alla conformazione della stanza, sfruttando pareti, nicchie e rientranze come risorse progettuali anziché come vincoli.