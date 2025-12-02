Dove ricavare una piccola lavanderia in casa e come scegliere i mobili

Se stai pensando a come organizzare la zona lavanderia in un piccolo appartamento devi sapere che i mobili sono componibili e si adattano a spazi e necessità diverse. La modularità consente di decidere la loro disposizione, sfruttando al meglio la metratura disponibile.



In questo caso è meglio scegliere arredi che si sviluppano in verticale e a tutta altezza per massimizzare la capienza. Le aziende specializzate sul mercato realizzano elementi su misura per rispondere ad ogni esigenza. Scegli mobili chiari per rendere otticamente più arioso e ampio il locale e, se possibile, prevedi un piccolo lavatoio.

In una casa piccola sembra impossibile riuscire a ricavare spazio per una lavanderia, ma un progetto attento riuscirà a trovare la soluzione ideale. Si possono sfruttare degli spazi spesso trascurati aggiungendo un modulo che contiene gli elettrodomestici e gli accessori principali. Parliamo ad esempio di un ripostiglio, del sottoscala, una nicchia, la porzione finale di un lungo corridoio oppure il garage. Qualunque ambiente si scelga, è fondamentale verificare la presenza di prese elettriche e scarico dell’acqua. L’antibagno si presta bene a questo scopo, essendo già vicino agli impianti idraulici. Può diventare rapidamente un angolo dedicato alla gestione della biancheria con una colonna bucato affiancata ad una struttura a giorno.

Anche la cucina può ospitare una lavanderia discreta: basta racchiuderla in una colonna, dietro ad ante coordinate al resto dell’arredo. Una porzione di veranda o un balcone coperto offrono un'opportunità da sfruttare con soluzioni compatte o modulari.