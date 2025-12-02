Redazione - 02 dicembre 202519 dicembre 2025
Idee salvaspazio e consigli pratici su come organizzare la zona lavanderia in un piccolo appartamento, uno spazio che deve essere bello e funzionale.
Sapere come organizzare la zona lavanderia in un piccolo appartamento significa facilitare la vita di tutti i giorni e riuscire ad avere sempre un ordine perfetto dentro casa. Questo locale concentra tutto il caos provocato dai panni sporchi in un unico punto e fa risparmiare tempo ogni volta che devi lavare, stendere e stirare i vestiti. Ricorda che, con accorgimenti ben studiati, ogni oggetto troverà il giusto posto.
Per fare in modo che la tua piccola laundry room sia funzionale, bisogna pensare da subito agli accessori che non possono mancare. Il primo tra tutti è l’asse da stiro, un oggetto che spesso viene dimenticato in fase di progetto e poi finisce parcheggiato dietro una porta. Se hai spazio, vale la pena prevedere una colonna armadio in cui riporlo. Al suo interno puoi collocare anche lo stendibiancheria. Potresti anche scegliere una tavola da stiro integrata nel modulo che si estrae facilmente quando serve. Ci sono elementi chiusi da ante che nascondono in modo discreto il loro contenuto, rendendo l'ambiente ordinato, organizzato e bello da vedere.
Quando lo spazio manca puoi valutare uno stiratore verticale, che elimina le pieghe in modo rapido e può essere portato con te quando viaggi. Si ripone facilmente in un angolo libero e consente di rinfrescare camicie, giacche e abiti direttamente sulle grucce, ottenendo un risultato impeccabile senza troppa fatica. Tra le tante opzioni sul mercato, lo stiratore verticale di Braun Household è una buona soluzione per avere una piccola lavanderia organizzata senza spendere un capitale.
Sopra ad una mensola abbattibile troverai lo spazio perfetto per collocare temporaneamente i capi da stirare o quelli ormai pronti per l'uso. Quando non serve ritorna al suo posto liberando il locale da ogni ostacolo. Delle alleate fondamentali in questo contesto sono le ceste per la biancheria. Scegli dei contenitori con vani separati per poter suddividere i capi bianchi da quelli colorati. Opta per un modello che si estrae dal mobile oppure impilabile se vuoi risparmiare centimetri preziosi. Non dimenticare un pensile per conservare il detersivo, l'ammorbidente e i prodotti per la pulizia della casa. Aggiungi qualche scaffale multifunzionale per recuperare ulteriore spazio.
Se lo spazio a disposizione è poco la soluzione più pratica per ottimizzarlo è prevedere la lavatrice e l'asciugatrice impilate una sopra l’altra, inserite in una colonna dedicata o in una struttura con ripiano centrale rinforzato. Gli elettrodomestici possono rimanere a vista oppure essere nascosti dietro un’anta per rendere lo spazio visivamente più pulito.
Quando il locale è davvero piccolo, la soluzione migliore vede la lavasciuga al primo posto. È un unico apparecchio che racchiude in sé le funzioni di entrambi gli elettrodomestici. Offre la massima funzionalità senza dover scendere troppo a compromessi sulla capacità di carico. Qualunque sia la tua scelta, è utile sapere che il mercato propone anche versioni slim con una profondità di soli 40-45 cm, progettate proprio per soddisfare gli ambienti più stretti.
Se le confronti con i modelli tradizionali, che in genere hanno una profondità intorno ai 60 cm, ti rendi conto di quanto sia significativo il risparmio di spazio. Quei 15-20 cm in meno fanno la differenza tra un elettrodomestico che risulta ingombrante e limita il passaggio e uno che si integra in modo armonioso. La loro larghezza è comunque di 60 cm, ma il volume complessivo ridotto è ciò che rende queste macchine così interessanti per chi vive in pochi metri quadrati.
Se stai pensando a come organizzare la zona lavanderia in un piccolo appartamento devi sapere che i mobili sono componibili e si adattano a spazi e necessità diverse. La modularità consente di decidere la loro disposizione, sfruttando al meglio la metratura disponibile.
In questo caso è meglio scegliere arredi che si sviluppano in verticale e a tutta altezza per massimizzare la capienza. Le aziende specializzate sul mercato realizzano elementi su misura per rispondere ad ogni esigenza. Scegli mobili chiari per rendere otticamente più arioso e ampio il locale e, se possibile, prevedi un piccolo lavatoio.
In una casa piccola sembra impossibile riuscire a ricavare spazio per una lavanderia, ma un progetto attento riuscirà a trovare la soluzione ideale. Si possono sfruttare degli spazi spesso trascurati aggiungendo un modulo che contiene gli elettrodomestici e gli accessori principali. Parliamo ad esempio di un ripostiglio, del sottoscala, una nicchia, la porzione finale di un lungo corridoio oppure il garage. Qualunque ambiente si scelga, è fondamentale verificare la presenza di prese elettriche e scarico dell’acqua. L’antibagno si presta bene a questo scopo, essendo già vicino agli impianti idraulici. Può diventare rapidamente un angolo dedicato alla gestione della biancheria con una colonna bucato affiancata ad una struttura a giorno.
Anche la cucina può ospitare una lavanderia discreta: basta racchiuderla in una colonna, dietro ad ante coordinate al resto dell’arredo. Una porzione di veranda o un balcone coperto offrono un'opportunità da sfruttare con soluzioni compatte o modulari.