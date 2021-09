Come orientarsi tra i mobili da cucina componibili

L'evoluzione dei mobili da cucina componibili

In passato la cucina era unicamente uno spazio adibito alla cottura degli alimenti e non veniva considerato vivibile. Negli anni Sessanta, con la nascita dei primi mobili componibili, anche le cucine si trasformarono in aree abitabili, sino a divenire gli attuali epicentri della casa. Elementi chiave per questo cambiamento epocale sono stati i mobili da cucina componibili, veri e propri moduli con misure variabili in altezza, larghezza e profondità. Oggigiorno i mobili componibili seguono sempre più gli standard dimensionali a cui si adeguano tutti i produttori europei, basti pensare ad esempio che la profondità della quasi totalità delle cucine componibili è 60 cm e che il modulo base relativo allo sviluppo in lunghezza è 15 cm. Il materiale più diffuso impiegato per le scocche è il pannello truciolare nobilitato melaminico.