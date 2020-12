Cosa devi sapere prima di comprare una cucina con isola

La cucina con isola fa per te? Come deciderlo?

Per fare la miglior scelta possibile di cucina ad isola , occorre pensare prima se abbiamo un ambiente adatto a ricevere questa tipologia di arredo, perché necessita di uno spazio molto ampio. La cucina ad isola è composta da un blocco centrale e da una parete lineare . Generalmente, sul bancone centrale sono posizionati il piano cottura o il lavabo, mentre nello spazio sottostante si trovano elettrodomestici o credenze. In base alla funzione voluta, si studiano varie soluzioni progettuali, ma in ogni caso si libera spazio nei mobili presenti a ridosso del muro. Altro fattore è il corretto posizionamento di tutti gli elementi, in base alla loro lunghezza, all’interno della stanza. Normalmente si considerano misure pari o multiple di 60 cm, per il calcolo della dimensione finale della parete cucina. Inoltre si dovranno avere almeno 100-120 cm per un passaggio agevole tra l’isola centrale e la parete attrezzata, in modo che ogni sportello si apra correttamente.

Pro e contro di questa tipologia

Interventi necessari nella progettazione

1) Lavori edili

Prima è bene accertarsi che gli attacchi elettrici e le tubature dell’acqua si possano spostare nella parte centrale della stanza. Se non c’è questa possibilità, ci sono due strade: avere un’isola che sia solo un punto di appoggio per cucinare o un tavolo da pranzo, o far installare un piano cottura a induzione.

2) Cappa

Se si sceglie di avere il piano cottura posizionato sull’isola centrale, è imprescindibile avere una cappa sopra il piano. Il design del modello varia ma l’elemento deve avere un foro di almeno 15 cm di diametro per il prelievo dell’aria, o diretto verso l’alto o in prossimità del pavimento.

3) Illuminazione

Il progetto d’illuminazione deve rispecchiare scelte funzionali e decorative. Per lo spazio centrale, è possibile sfruttare l’illuminazione della cappa come fonte di luce ulteriore per il piano, in alternativa si potranno prevedere punti luce a soffitto o a sospensione.