Quali sono i tratti distintivi della cucina country chic

La cucina country chic riprende l’atmosfera accogliente delle case di campagna, attenuando i tratti più rustici a favore di un insieme più sobrio e raffinato. A contraddistinguerla sono le decorazioni discrete e gli abbinamenti equilibrati tra colori e materiali.



L’anta a telaio è uno dei dettagli più riconoscibili: la cornice racchiude il pannello centrale e scandisce i frontali. Il legno è protagonista, sia nelle finiture naturali sia nelle versioni laccate; la laccatura a poro aperto permette di percepirne le venature anche sotto il colore. Vetrine, mensole, maniglie e cappe decorative evovano i mobili tradizionali e la cura delle lavorazioni artigianali.



Le cucine county chic sono al passo con i tempi: si adattano anche agli appartamenti di città, dove il fascino delle forme classiche incontra un modo di abitare contemporaneo. Al prestigio dell’estetica si affianca un’organizzazione funzionale, con attrezzature interne che facilitano l’accesso al contenuto e rendono più pratiche le attività quotidiane.