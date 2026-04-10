Cura del prato in primavera: guida completa

Cura del prato in primavera: analisi del suolo

Predersi cura del prato in primavera è importante, perché è una finestra temporale in cui la salute del suolo determina la resilienza del verde per tutto l'anno. Al termine dell'inverno, il terreno si presenta spesso compattato, limitando lo scambio gassoso tra atmosfera e apparato radicale.



Il primo passo fondamentale risiede nell’analisi termica del terreno: le attività di manutenzione dovrebbero iniziare solo quando la temperatura del suolo si stabilizza sopra i 12-13°C e la terra è asciutta. Prediti il tempo necessario per valutare le condizioni generali del prato, per capire quali zone sono sane e dove l'erba è ingiallita o diradata.