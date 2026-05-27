Design cucina: i trend che resistono al tempo nella collezione I Naturali di Ar-Tre

Colori decisi in cucina: quali scegliere e come inserirli in un progetto

Per anni il colore in cucina è stato trattato come un rischio: qualcosa da dosare con cautela, da relegare a un singolo elemento, da bilanciare sempre con grandi quantità di bianco o grigio. I trend più recenti — e la collezione I Naturali — dimostrano che questo approccio è superato.



Un colore deciso in cucina funziona quando è scelto come elemento identitario dell'intero ambiente. La differenza è progettuale: non si tratta di aggiungere colore a una cucina neutra, ma di costruire la cucina intorno a una cromia precisa.



In alcune composizioni della collezione I Naturali di Ar-Tre questo approccio si vede in modo diretto: il Fenix Verde Kitami — opaco e morbido al tatto — copre top e schienale, mentre le basi in Mood rovere nodato tinto Tundra completano la composizione con una texture minerale che ne esalta la profondità. Anche le pareti, il soffitto e il pavimento sono della stessa tonalità. Il risultato è un ambiente con una forte identità visiva, anche in spazi lineari contenuti.



In altri contesti il colore arriva attraverso il vetro: le ante in Fusion vetro liscio e rigato Azzurro lucide e opache (un azzurro intenso con una texture che cattura la luce in modo diverso a ogni ora) sono abbinate a un top in HPL Gresite dalla superficie tattile e minerale. Il colore è protagonista ma, trovando nel materiale del piano il suo contrappeso naturale, non risulta mai aggressivo. È un esempio di come la scelta cromatica non debba per forza passare dalle laccature: anche il vetro, materiale riciclabile per eccellenza, nella collezione I Naturali, può essere il vettore di un'identità visiva precisa.



La palette della collezione I Naturali include cromie decise come il Verde Kitami, il Rosso Namib, il Blu Shaba, il Verde Oliva e il Granata: la corrispondenza cromatica tra LAB e Fenix permette un’uniformità di colore tra top e ante.