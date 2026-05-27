Redazione - 27 maggio 202627 maggio 2026
Design cucina: i trend che resistono al tempo nella collezione I Naturali di Ar-Tre
Materiali pregiati, proporzioni studiate nei minimi dettagli e lavorazioni sofisticate sono i tratti distintivi della collezione I Naturali firmata Ar-Tre.
Redazione - 27 maggio 202627 maggio 2026
Perché il cannettato è diventata la finitura del momento
Progettare una cucina oggi significa fare i conti con un'abbondanza di possibilità che può diventare disorientante. Il rischio più comune è lasciarsi sedurre dai trend del momento, dimenticando che una cucina deve durare nel tempo ed essere il fulcro del design della casa per anni.
La collezione I Naturali di Ar-Tre affronta questa tensione in modo diretto: incorpora gli elementi più rilevanti del design contemporaneo — dal cannettato alle composizioni a scomparsa, dai colori profondi all'integrazione con il living — ma con un occhio costante a come questi elementi interagiscono con lo spazio che li ospita.
Il risultato è un sistema coerente di dodici storie progettuali che, insieme, fotografano un ritratto articolato della cucina contemporanea.
Il cannettato è la risposta del design alla stanchezza del liscio totale. Dopo anni di superfici piatte e uniformi, le texture tridimensionali sono tornate protagoniste perché restituiscono alla cucina qualcosa che le superfici lisce non possono dare: profondità visiva, variazione di luce, presenza tattile.
Nella collezione I Naturali di Ar-Tre, il cannettato si esprime attraverso la linea Wave (disponibile nelle varianti Mid, Light e Dark) che porta in cucina una finitura capace di cambiare aspetto a seconda dell'illuminazione e del punto di osservazione.
Un esempio particolarmente riuscito della collezione abbina il Wave Dark a laccature Metal Liscio Rosè e alla ceramica Dekton Entzo effetto marmo: il risultato è una cucina calda, stratificata, in cui il cannettato scuro fa da contrappeso alla lucentezza dell’effetto metallico e alla venatura chiara della ceramica.
La cucina a scomparsa: cos'è e perché è una nuova concezione dello spazio cucina
La cucina a scomparsa è una composizione progettata per nascondersi completamente quando non è in uso, restituendo all'ambiente la pulizia visiva di una parete.
L'ordine visivo diventa una forma di lusso. In spazi in cui la cucina convive con il living o in un ambiente di rappresentanza, la capacità di chiudere la zona operativa trasforma radicalmente la percezione dello spazio.
In una delle composizioni più iconiche della collezione I Naturali, la cucina si presenta come una parete monolitica in Domus frassino tinto Asfalto, perfettamente integrata nell'architettura. L'apertura delle ante passanti rivela gli elettrodomestici, il piano di lavoro con lavabo e un’ampia dispensa nell’ambiente retrostante alle ante passanti. L'isola centrale in HPL Eburneo rimane sempre visibile come unico elemento operativo dello spazio.
In una casa con spazio cucina ridotto, lo stesso principio si applica con un sistema di ante rientranti che scorrono lateralmente e scompaiono all'interno del fianco della cucina, liberando completamente la zona operativa. Quando chiuse, le ante restituiscono un volume pulito e continuo. Il sistema Magneto Lab Duetto, con schienale magnetico a doppia profondità per alloggiare il profilo LED che illumina il piano lavoro, completa la soluzione: utensili e accessori restano sempre a portata di mano senza occupare spazio sul piano di lavoro.
Come si integra la cucina in un open space contemporaneo
Integrare la cucina in un open space non significa semplicemente togliere la parete di separazione. Significa progettare un sistema in cui la cucina struttura lo spazio. Nelle cucine moderne Ar-Tre questo concetto si traduce in soluzioni diverse a seconda del contesto.
In un open space di carattere storico, con soffitti affrescati e colonne portanti, la cucina diventa una vera e propria quinta architettonica. Colonne con ante rientranti definiscono il limite tra cucina e soggiorno, mentre sul lato del living le stesse colonne si trasformano in sistema espositivo con boiserie in legno cannettato e mensole illuminate: le finiture sono le stesse, per un linguaggio coerente.
Colori decisi in cucina: quali scegliere e come inserirli in un progetto
Per anni il colore in cucina è stato trattato come un rischio: qualcosa da dosare con cautela, da relegare a un singolo elemento, da bilanciare sempre con grandi quantità di bianco o grigio. I trend più recenti — e la collezione I Naturali — dimostrano che questo approccio è superato.
Un colore deciso in cucina funziona quando è scelto come elemento identitario dell'intero ambiente. La differenza è progettuale: non si tratta di aggiungere colore a una cucina neutra, ma di costruire la cucina intorno a una cromia precisa.
In alcune composizioni della collezione I Naturali di Ar-Tre questo approccio si vede in modo diretto: il Fenix Verde Kitami — opaco e morbido al tatto — copre top e schienale, mentre le basi in Mood rovere nodato tinto Tundra completano la composizione con una texture minerale che ne esalta la profondità. Anche le pareti, il soffitto e il pavimento sono della stessa tonalità. Il risultato è un ambiente con una forte identità visiva, anche in spazi lineari contenuti.
In altri contesti il colore arriva attraverso il vetro: le ante in Fusion vetro liscio e rigato Azzurro lucide e opache (un azzurro intenso con una texture che cattura la luce in modo diverso a ogni ora) sono abbinate a un top in HPL Gresite dalla superficie tattile e minerale. Il colore è protagonista ma, trovando nel materiale del piano il suo contrappeso naturale, non risulta mai aggressivo. È un esempio di come la scelta cromatica non debba per forza passare dalle laccature: anche il vetro, materiale riciclabile per eccellenza, nella collezione I Naturali, può essere il vettore di un'identità visiva precisa.
La palette della collezione I Naturali include cromie decise come il Verde Kitami, il Rosso Namib, il Blu Shaba, il Verde Oliva e il Granata: la corrispondenza cromatica tra LAB e Fenix permette un’uniformità di colore tra top e ante.
La cucina contemporanea è fatta di scelte consapevoli
La cucina del presente non segue un'estetica sola. La collezione I Naturali di Ar-Tre è costruita esattamente su questa consapevolezza: non propone uno stile unico, ma un sistema di materiali, finiture e soluzioni funzionali abbastanza ricco da rispondere a esigenze molto diverse.
Le dodici design stories del catalogo sono dimostrazioni progettuali di come la stessa collezione possa abitare contesti opposti con la stessa coerenza.
Se stai progettando una cucina e vuoi capire quale di queste direzioni si adatta meglio al tuo spazio, il punto di partenza è toccare i materiali dal vivo: visita un rivenditore Ar-Tre per vedere le finiture in luce reale ed esplorare le composizioni.