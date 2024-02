Come abbinare le tonalità nella cucina bicolore

Redazione - 08 settembre 2023

I consigli per non sbagliare gli abbinamenti di colore in cucina

Non c’è dubbio: il colore in cucina riesce a personalizzarla e renderla unica, se poi i colori sono due, meglio.

Le cucine bicolore sono e rimangono prepotentemente di moda ma bisogna procedere con gli accostamenti corretti, per evitare che le cromie insieme possano determinare un effetto caotico e di cattivo gusto.

Tra i suggerimenti utili: dosare con equilibrio gli abbinamenti, permettendo a una delle due tonalità di essere protagonista, altrimenti il risultato ricorderebbe molto una scacchiera (e non andrebbe proprio bene);

con equilibrio gli abbinamenti, permettendo a una delle due tonalità di essere protagonista, altrimenti il risultato ricorderebbe molto una scacchiera (e non andrebbe proprio bene); preferire toni che non siano troppo intensi o troppo delicati, poiché i primi potrebbero disturbare a lungo andare, i secondi annoiare per il loro effetto poco movimentato. Way di Snaidero ha proporzioni rigorose, linee compositive minimali e accosta con grazia nei vari elementi i laccati micalizzati verde con i nobilitati noce Italia, in un progetto dall'apparente semplicità che si basa su un rigoroso ricorso ai dettagli, per una decisa pulizia estetica e stilistica.

Bianco e grigio per una cucina bicolore attuale ed elegante

Fra le cromie in grado di dare particolare allure alla cucina c’è un’accoppiata che non è mai fuori tempo, perché rimane estremamente attuale nella sua eleganza: bianco e grigio.

Insomma le cucine bianco e grigie sono sempre di tendenza poiché questi due colori garantiscono sobrietà e raffinatezza, ideali sia per ambienti chiusi sia per gli open space, riuscendo ad accordarsi in armonia con gli altri arredi.

Il grigio, nelle sue varie nuance, più o meno scure, riesce a scaldare il bianco, allontanandone la banalità e permettendo un design che si sposa bene con lo stile contemporaneo dalle linee minimali.

Si compone in base alle esigenze la cucina 36e8 firmata da Lago, dai volumi essenziali in vetro, esaltati dalla scelta di arredi dalle cromie bianche e grigie che catturano la luce permettendole di creare affascinanti riflessi.

Con quali colori abbinare le finiture in legno in cucina

Le finiture in legno sono una scelta apprezzata da sempre in cucina e permettono di organizzare uno spazio di grande appeal.

Non è vero che il legno sia troppo pesante nelle cucine moderne, basta combinarlo bene con le tonalità giuste, che possano valorizzare il suo effetto naturale.

I colori che “vincono” su tutta la linea sono quelli neutri, dal bianco e le sue nuance, alle diverse gradazioni di grigio e crema, perché: riescono a rivitalizzare cromie lignee scure;

rendono molto contemporanee tonalità più chiare, sabbiate, dai toni morbidi. Nella collezione di cucine Eclettica 06, Scandola Mobili utilizza il legno di rovere ad esempio assieme al bianco e al metallo, con elementi a vista e non per composizioni movimentate e armoniche.

La cucina Motus di Scavolini, mood essenziale, unisce l’Olmo Navajo delle ante al laccato opaco grigio ferro.

Qualità materica per Ethica di Veneta Cucine in cui si uniscono quercia bianca e silk grigio piombo.

