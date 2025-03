Il miglior deumidificatore portatile, guida all'acquisto

Deumidificatori portatili silenziosi

Il miglior deumidificatore portatile può essere tranquillamente lasciato acceso anche durante la notte. Infatti, i suoi livelli di rumorosità sono generalmente inferiori ai 45 decibel.

Questa caratteristica è particolarmente utile quando in casa ci sono bambini e quindi c'è la necessità di lavare piccoli e diversi capi di abbigliamento frequentemente. Quando il dispositivo raggiunge il range di umidità impostato oppure il serbatoio dell'acqua è pieno, si spegnerà automaticamente.

De' Longhi propone Tasciugo AriaDry Light che è in grado di eliminare fino a 7,5 litri di umidità in 24 ore. Con un livello di rumorosità eccezionalmente basso di soli 34 dB è ideale per chi desidera non essere disturbato durante il riposo.