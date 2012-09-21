Letti contenitori: guida alla scelta e consigli

I materiali di testata e giroletto e la manutenzione

I letti matimoniali imbottiti nella versione con contenitore sono di tendenza. La testata morbida offre un supporto confortevole a chi ama leggere prima di dormire ma è anche un dettaglio decorativo. Potrai rimuovere il rivestimento in tessuto e lavarlo in lavatrice per mantenerlo in buone condizioni. La testata in pelle non sempre può essere sfoderata ma in ogni caso è essenziale pulirla e idratarla con prodotti specifici.

Le testate del letto in legno e giroletti coordinati con base contenitore si esprimono attraverso venature e imperfezioni diventando dei pezzi di rara bellezza. Il letto in legno non crea problemi a chi soffre di allergie agli acari della polvere e si pulisce facilmente. Non mancano le soluzioni ibride, che sfoggiano un sapiente mix dei diversi materiali.

Oggioni propone Promenade, un letto con base in legno e testiera tessile con base contenitore.

Il letto Soho in pelle grigia di BertO è disponibile in versione con box contenitore e giroletto H.29 cm. Si può richiedere l'alzata facilitata della rete con apertura orizzontale.

Collezione Mezzanotte di Alto: letto imbottito disponibile con base contenitore completamente sfoderabile, sia in pelle sia in tessuto.