Redazione - 21 settembre 201207 luglio 2026
Letti contenitori: guida alla scelta e consigli
Se ti serve più spazio contenitivo nella zona notte i letti contenitori sono la scelta giusta. Vantaggi e aspetti da valutare prima dell'acquisto.
Redazione - 21 settembre 201207 luglio 2026
Letti contenitori: i vantaggi
In un'epoca in cui gli spazi abitativi sono sempre più piccoli, trovare soluzioni concrete per organizzare e riporre una quantità di oggetti è davvero importante. L'innovativo design dei letti contenitori offre una combinazione perfetta tra eleganza e capienza.
La base contenitore ha una superficie ampia e profonda, perfetta per custodire cuscini extra, trapunte, coperte o il cambio stagione in modo ordinato e accessibile.
Il letto con contenitore è una vera e propria risorsa progettuale, che sfrutta uno spazio spesso sottovalutato: quello sotto il materasso. Permette di alleggerire il carico dell'armadio, evitando di dover stipare al suo interno capi o tessili ingombranti.
A—Box, letto contenitore di Twils offre uno spazio contenitivo sotto il materasso che sorprende in termini di capienza.
I meccanismi di apertura: quale scegliere
Il cuore dei letti contenitori è il sistema di sollevamento, basato su pistoni a gas che azzerano lo sforzo. Sul mercato esistono due tipologie principali:
- Apertura a compasso: è il meccanismo più comune. La rete si solleva partendo dai piedi del letto. È la soluzione ideale se si utilizza il box principalmente per il "cambio stagione" o per riporre oggetti che non servono quotidianamente (valigie, coperte extra).
- Meccanismo con doppia alzata: permette sia la tradizionale apertura inclinata sia una seconda posizione, con la rete sollevata parallelamente al pavimento. È un sistema perfetto per chi soffre di mal di schiena o desidera la massima praticità. Questo meccanismo permette inoltre di rifare il letto ogni mattina rimanendo comodamente in piedi.
Il letto Stanford di Bemade è disponibile con contenitore, anche con doppia alzata.
La gestione della polvere tra letti contenitori a terra oppure con piedini
La paura di accumulare polvere sotto il letto che contiene abiti o biancheria è il freno principale all'acquisto. I produttori propongono modelli diversi: ecco le cose da sapere e le risposte al problema:
- Il letto contenitore con base a terra offre la massima capienza. Il giroletto arriva quasi a toccare il pavimento (piede invisibile da 2-3 centimetri). È adatto a stanze piccole dove ottimizzare il contenimento è vitale ma la pulizia sottostante è complessa. Per ovviare a questo problema verifica che il fondo del box sia rimovibile (pannelli che si possono sollevare per passare l'aspirapolvere sul pavimento sottostante).
- Il letto contenitore con piedini alti è sollevato da terra con un'altezza compresa tra 11 e 15 cm. Consente il passaggio agevole del robot aspira e lavapavimenti. Esteticamente, il letto risulta visivamente più leggero ma la profondità utile del contenitore si riduce di qualche centimetro.
Folding Box automatic di Noctis: basta un piccolo movimento del piede al centro della pediera per sfiorare il sensore che farà aprire il contenitore.
I materiali di testata e giroletto e la manutenzione
I letti matimoniali imbottiti nella versione con contenitore sono di tendenza. La testata morbida offre un supporto confortevole a chi ama leggere prima di dormire ma è anche un dettaglio decorativo. Potrai rimuovere il rivestimento in tessuto e lavarlo in lavatrice per mantenerlo in buone condizioni. La testata in pelle non sempre può essere sfoderata ma in ogni caso è essenziale pulirla e idratarla con prodotti specifici.
Le testate del letto in legno e giroletti coordinati con base contenitore si esprimono attraverso venature e imperfezioni diventando dei pezzi di rara bellezza. Il letto in legno non crea problemi a chi soffre di allergie agli acari della polvere e si pulisce facilmente. Non mancano le soluzioni ibride, che sfoggiano un sapiente mix dei diversi materiali.
Oggioni propone Promenade, un letto con base in legno e testiera tessile con base contenitore.
Il letto Soho in pelle grigia di BertO è disponibile in versione con box contenitore e giroletto H.29 cm. Si può richiedere l'alzata facilitata della rete con apertura orizzontale.
Collezione Mezzanotte di Alto: letto imbottito disponibile con base contenitore completamente sfoderabile, sia in pelle sia in tessuto.
Domande e risposte sui letti contenitori
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Quali sono i vantaggi principali del letto contenitore?Il vantaggio fondamentale risiede nell'ottimizzazione intelligente dello spazio domestico, poiché il vano inferiore offre una grande capienza. Questa soluzione d'arredo è ideale per riporre coperte, piumoni e cambi di stagione, liberando superfici preziose all'interno del guardaroba.
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Come funziona il meccanismo di sollevamento della rete?I moderni letti contenitori utilizzano pistoni a gas ad alta resistenza che riducono al minimo lo sforzo fisico richiesto per l'apertura. Il movimento può essere con inclinazione semplice oppure integrare anche un sistema avanzato che solleva l'intera rete in posizione orizzontale, ideale per rifare il letto.
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Quali modelli assicurano la massima igiene all'interno della base contenitore?Per assicurare una pulizia profonda, si prediligono fondi removibili. Nei progetti d'avanguardia presenti su Arredamento.it, l'impiego di pannellature interne resistenti e lavabili protegge i tessuti dalla polvere, garantendo un ambiente salubre e preservando l'integrità degli oggetti riposti.
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I letti contenitori ostacolano la normale pulizia del pavimento?No, se si scelgono configurazioni dotate di piedini alti o di fondi interni facilmente sollevabili. I letti con piedini e box sotto la rete permettono il passaggio agevole di robot aspirapolvere o scope elettriche.
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Come scegliere il materasso ideale per questa tipologia di letto?Gli esperti di Arredamento.it consigliano di optare per materassi a molle perché sono traspiranti e favoriscono il corretto ricircolo d'aria, evitando ristagni di umidità.
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Quali rivestimenti tessili offrono maggiore durata e praticità?I rivestimenti in ecopelle o i tessuti tecnici antimacchia e idrorepellenti rappresentano la scelta più funzionale per la testiera e il giroletto. Questi materiali consentono di asportare la polvere quotidiana semplicemente con un panno umido, mantenendo il letto esteticamente impeccabile e protetto dall'usura.