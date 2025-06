Luce da giardino, guida alla scelta

I materiali vecchi e nuovi per le luci da giardino

I materiali per le luci da giardino oggi parlano di estetica, durata e sostenibilità.

L’acciaio inox è tra i più apprezzati per la sua eccezionale resistenza. L’alluminio anodizzato è leggero ma robusto e offre un’ottima protezione contro l’ossidazione.

I polimeri di ultima generazione assicurano prestazioni elevate e non mutano il loro colore con passare del tempo.

Senza dimenticare l’uso crescente di materiali di recupero, una scelta sempre più diffusa per preservare le risorse del pianeta e promuovere soluzioni responsabili e consapevoli.



Jan di Martinelli Luce è realizzata con un impasto di cemento e residui di marmo di Carrara. La sua forma la rende perfetta per illuminare il giardino e come comoda seduta.