Mobili per il bagno al Cersaie di Bologna: quali sono le novità

Le nuove collezioni propongono ante lisce o lavorazioni tridimensionali

Tra le proposte più apprezzate ci sono i frontali con scanalature verticali, una lavorazioni tridimensionale che introduce rilievi, sensazioni tattili e variazioni di luce sulle ante. Il motivo esalta l’aspetto del mobile per il bagno anche quando il design è essenziale e l'anta è in legno pregiato naturale o in versione laccata.



Le ante lisce si caratterizzano per i dettagli sofisticati e dialogano con le variazioni cromatiche del materiale e finitura.



Sia le ante lisce sia quelle lavorate hanno un sistema di apertura discreto e spesso invisibile, che non interrompe il design della superficie.



Almond di Arbi Arredo Bagno punta su linee morbide e arrotondate, che richiamano la forma della mandorla. Il risultato è un bagno essenziale ed elegante, personalizzabile attraverso il rovere o finiture in laccato.



Tra le novità spicca Virgola di Arcom: il rovere è protagonista con le sue sfumature, portando in bagno un'atmosfera calda, accogliente e di grande classe.



La collezione Petra di Artesi arricchisce i frontali con una superficie cannetatta che genera un sofisticato movimento di luci e ombre, regalando al mobile una spiccata profondità visiva.