Mobili soggiorno componibili per personalizzare il living

Redazione - 21 dicembre 2015

Sistemi componibili

Il living rappresenta il cuore pulsante della casa. Ambiente versatile ed eclettico, ci accoglie nei momenti più preziosi del nostro tempo, che siano occasioni conviviali oppure più intime e dedicate solo noi. E’ in quest’ambiente che ospitiamo familiari e amici; luogo ideale dove potersi anche semplicemente rilassare dedicandosi alla lettura o alla visione di un film, oppure ritagliarsi momenti per lo studio o il lavoro. Uno spazio poliedrico, protagonista indiscusso dello spazio domestico, a cui si richiedono versatilità e personalizzazione in termini di estetica e funzionalità. Anche l’arredamento deve saper rispondere a queste istanze, garantendo al contempo massimo comfort e offrendo soluzioni adeguate alle varie funzioni del living: relax, lettura, Tv e multimedialità, ricevimento e socialità.



Grazie a Lema, prima azienda ad aver introdotto in Italia sistemi modulari su misura per la zona giorno e la zona notte, l’arredo propende verso la totale personalizzazione: grazie ad evoluti sistemi componibili che accostano elementi differenti è infatti possibile creare soluzioni capaci di adattarsi al meglio alle esigenze e al gusto di ciascuno, in giochi sempre nuovi di forme e colori.



Il sistema a parete T030 firmato da Piero Lissoni per Lema è pensato per offrire il più alto grado di adattamento a destinazioni e contesti diversi. Si compone di un insieme di elementi accostabili giocando con dimensioni, colori, alternanza di moduli chiusi e a giorno, per ottenere soluzioni lineari o simmetriche, più tradizionali o contemporanee. Scopri come arredare al meglio il soggiorno con il sistema a parete T030 di Lema!

Mobili componibili soggiorno

Nelle grandi dimore il soggiorno è uno spazio di rappresentanza e polifunzionale; nelle case dalle metrature più ridotte spesso è un unico ambiente insieme all’ingresso: i mobili componibili permettono a ciascuno di risolvere le proprie esigenze progettando l’arredo con gusto e funzionalità. Le forme variano, i materiali e le finiture assecondano lo stile personale, mentre le combinazioni possibili di elementi accostabili e sovrapponibili sono pensate per arredare ma anche per contenere gli oggetti del vivere quotidiano, quali libri, TV, hi-fi, pezzi da collezione.



T030 di Lema coglie ed interpreta al meglio queste tendenze, integrandole come possibilità di un sistema a parete dalla doppia natura: alcune combinazioni si direbbero pezzi unici e altre risultano interpretazioni innovative di una struttura modulare pura. T030 è un programma estremamente flessibile, in grado di organizzare con eleganza e discrezione pareti multifunzionali, di definire spazi living anche dedicati all’home office, ancora di creare elementi contenitori per la dining room.

Un sistema, infinite soluzioni

T030 di Lema è il sistema per eccellenza, nella sua accezione più stretta: si compone infatti di un insieme di elementi differenti per dimensioni, finiture e colori da comporre assecondando la propria fantasia e le esigenze progettuali, assemblabili in composizioni classiche, contemporanee, lineari, asimmetriche per sfruttare al meglio la parete o creare soluzioni dinamiche giocando con i volumi, tra pieni e vuoti.



Tre le tipologie di contenitori, chiusi o a giorno: a terra con o senza piedi, sospesi a muro, tutti in diverse altezze, larghezze, profondità. I contenitori si completano, a scelta, con anta battente, ribalta o cassetti, e possono essere predisposti in modo da alloggiare i vari strumenti dell’entertainment domestico e nascondere alla vista i cavi elettrici delle apparecchiature, il cui passaggio viene organizzato utilizzando appositi passacavi e dispositivi per alloggiarli.



Appartengono al sistema T030 anche pannelli, mensole e panche da abbinare ai contenitori, disponibili in due profondità e sei larghezze. I contenitori destinati agli apparecchi multimediali possono essere appesi, appoggiati su zoccolo e su piedini, a seconda delle loro caratteristiche dimensionali. Il televisore può essere appoggiato sul top o sulla panca, oppure appeso grazie ad appositi pannelli a parete con l’interno cavo, per consentire l’accesso a cablaggi e agli elementi multimediali. Se la necessità è quella di progettare uno spazio destinato all’homeworking, Lema prevede soluzioni compositive con panche a penisola, con un lato sempre appoggiato a terra.

I contenitori Box

Nel 2013, il sistema di mobili soggiorno componibili T030 si è arricchito di Box, una gamma di contenitori, che permettono di rendere più agile e veloce la fase progettuale e logistica, semplificando l’installazione e contenendo i costi. Nuove soluzioni dal forte impatto estetico e dalla grande funzionalità. Integrati in una struttura a spessore ridotto, i box danno vita a configurazioni a parete di grande impatto grafico. I contenitori sono appesi a parete, oppure appoggiati a terra, scelti tra elementi a giorno o vani chiusi per contenere ciò che si vuole ordinare e nascondere alla vista. Le finiture disponibili sono quelle dell’intero sistema e spaziano dal laccato opaco al lucido, alle essenze, con interni in legno o in laccato opaco nei colori in collezione. Le basi in metallo, altra novità di Box, caratterizzano le diverse madie, proposte come contenitori finiti che arricchiscono ulteriormente il sistema.

