Paletti da giardino con sensore di movimento: i vantaggi

L'evoluzione dell'illuminazione da esterno ha trovato nei paletti da giardino con sensore di movimento il punto di incontro perfetto tra alta tecnologia e sicurezza proattiva. Non si tratta solo di fare luce, ma di gestire in modo intelligente i flussi luminosi nei pressi dei moderni portoncini blindati con vetro o lungo i camminamenti, per scoraggiare intrusioni e minimizzare l'impatto ambientale.



Questi dispositivi integrano tecnologie di rilevamento di ultima generazione, capaci di distinguere tra il movimento di un essere umano e quello di piccoli animali o vegetazione mossa dal vento. Grazie alla drastica riduzione dei consumi garantita dai diodi a emissione di luce, l'implementazione di sistemi automatizzati permette di abbattere i costi in bolletta fino all'80% rispetto ai vecchi sistemi alogeni.



Il mercato si concentra su design minimale e prestazioni fotometriche elevate, anche con sistemi alimentati con energia solare. La visibilità è nitida in ogni condizione atmosferica.