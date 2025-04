Le caratteristiche delle poltrone da salotto moderne

I diversi materiali e colori per poltrone da salotto moderne

Nel mondo delle migliori poltrone da salotto moderne spiccano materiali ricercati e attenti alla sostenibilità, che concorrono a definire il carattere dell'ambiente.

La pelle è sempre più morbida e regala un look lussuoso ad ogni seduta. Le nuove tecnologie applicate a tessuti di altissima qualità offrono superfici resistenti, antimacchia e privi di allergeni.

Il velluto e il bouclé regalano sensazione visive e tattili davvero uniche.

Le strutture privilegiano il legno e il metallo.

Il colore predominante quest'anno è il bianco. Non mancano le proposte in beige, grigio o declinate nelle tonalità più vivaci del verde, rosso e giallo.



La poltrona Anam di Saba sembra sospesa in un raffinato equilibrio. I piedini posso essere in essenza o rivestiti in tessuto. Palla di Acerbis: un design che si compone e scompone giocando con la seduta e il poggiapiedi. Holly Fab di Calligaris ci riporta agli anni '50 con questa elegante poltrona di proporzioni generose.