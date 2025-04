I colori moderni per cucine, per ambienti vivaci

Idee colori in cucina, anche per pavimenti e rivestimenti

È importante abbinare in modo corretto i colori moderni per cucine con il mondo che li circonda. Soluzioni ideali arrivano ad esempio da un rivestimento eclettico come il gres porcellanato, da usare per vestire pavimenti e pareti.

I trend riguardano i toni della terra, come argilla, terracotta, ruggine e i look materici che portano in casa le suggestioni delle pietre naturali.

Anche il parquet consente accostamenti indovinati con i colori dei mobili della cucina, poiché ne valorizza le nuances, chiare o scure.



Lounge di Veneta Cucine è una cucina dal forte carattere caratterizzata da linee moderne, materiali pregiati e finiture raffinate, pensata per offrire un’esperienza al passo con i tempi.