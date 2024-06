Come scegliere le reti a doghe, valide alleate per un riposo perfetto

Redazione - 13 ottobre 2016

Reti a doghe intere o a doppia campata: quale scegliere

La rete a doghe migliore è realizzata in multistrato di faggio ed è una delle componenti più importanti del sistema di riposo, il mercato offre diverse soluzioni: Nella rete matrimoniale la doga intera attraversa tutta la larghezza della struttura, in questa tipologia, sotto carico, le doghe già piatte, tendono spesso a curvarsi verso l'alto, creando un avvallamento nel materasso e di conseguenza una postura scorretta.

La doppia campata, invece, dispone di un divisorio centrale che separa le due file di doghe contigue, questa struttura può includere traverse aggiuntive nella zona lombare, per offrire un sostegno ottimale a questa parte del corpo. È stato dimostrato che esiste una correlazione tra il numero di doghe di una rete e la qualità del sonno; in generale possiamo affermare che,più doghe ci sono, migliore sarà il riposo; è importante avere non meno di 14 doghe, sia per le reti singole, che matrimoniali o a una piazza e mezza. Dorelan propone la rete in legno di faggio fissa Natural 68, progettata per offrire un sostegno ottimale all'intero sistema letto; assicura un'eccellente qualità del sonno, adattandosi perfettamente alle caratteristiche specifiche di ogni materasso.

Le reti a doghe ammortizzate che seguono i nostri movimenti

Nelle reti a doghe ammortizzate, le doghe non sono posizionate direttamente sul telaio, ma su supporti generalmente realizzati in caucciù; i listelli di legno in questa soluzione oltre a svolgere una funzione di sostegno ammortizzano anche le sollecitazioni provenienti dal materasso e dai movimenti del corpo, garantendo un comfort superiore. Questa rete permette di regolare la risposta elastica sia dei supporti ammortizzanti che delle doghe lombari tramite appositi regolatori, inoltre, la presenza uniforme delle doghe riduce gli spazi tra i listelli, migliorando ulteriormente il benessere complessivo. Manifattura Falomo presenta la rete a doghe Dual Fissa, realizzata in legno di faggio multistrato. Dispone di listelli doppi nella zona lombo-sacrale per offrire un supporto aggiuntivo, inoltre, le doghe sono equipaggiate con regolatori di rigidità, permettendo di modulare il livello di sostegno e personalizzare il comfort del piano di riposo..

La comodità delle reti a doghe elettriche

Le reti a doghe elettriche sono una soluzione perfetta per chi cerca il massimo della comodità. Grazie ad un motore elettrico collegato alla rete è possibile effettuare il movimento dell'intera struttura del letto con facilità; agendo attraverso una pulsantiera o un telecomando, puoi scegliere la posizione della schiena e delle gambe che meglio risponde alle tue esigenze. Si può configurare un letto matrimoniale con due reti motorizzate indipendenti utilizzando due materassi singoli per mantenere l'autonomia di movimento di ciascuna rete, in alternativa, è possibile sincronizzarle per farle muovere contemporaneamente con un unico telecomando, utilizzando un materasso a due piazze. Sono particolarmente utili per chi ha esigenze sanitarie specifiche che richiedono supporti adeguati, anche se, sempre più spesso vengono apprezzate anche da chi vuole semplicemente rilassarsi guardando un film, usando il PC o leggendo un buon libro. La rete Motion 4 di Flou è dotata di quattro motori elettrici che, tramite un telecomando, permettono di regolare in modo indipendente la posizione della testa, delle spalle, delle gambe e dei piedi. I letti matrimoniali offrono reti indipendenti che possono essere sincronizzate per muoversi insieme utilizzando un cavo di collegamento.

L’importanza del sistema letto, la base e il materasso